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26.10.2020 - 13:05 | | AA

Hava operasyonunda 16 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 16 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Hava operasyonunda 16 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Magumeri bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda 16 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, birçoğunun da yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda örgüte ait 4 silahlı araç ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği aktaran Onyeuko, örgütün lojistik malzemelerinin de imha edildiği bilgisini paylaştı.

8 ÇİFTÇİ ÖLDÜRÜLDÜ, 30 KİŞİ KAYBOLDU

Bu arada, Boko Haram terör örgütü, Maiduguri kentine bağlı Ngimtilo bölgesinde çiftçilere saldırdı.

Saldırıda 8 çiftçi yaşamını yitirdi, 30 kişi kayboldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

 

MSB duyurduGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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