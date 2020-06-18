Hayat kurtaran Bob veda etti

En iyi dostu oldu

Londra’da 2007’de evsiz ve uyuşturucu bağımlısı James Bowen’in hayatı, yaralı bir sokak kedisiyle karşılaşmasıyla değişti. Bowen, kediyi önce tedavi ettirdi. Ardından sahiplendiği kediye ‘Bob’ adını verdi. Bob’un verdiği yaşama sevinciyle hayatını düzelten Bowen, uyuşturucuyu bıraktı. Bowen, “Hayatımın anlamı”

dediği ve hiç yanından ayırmadığı Bob ile sokaklarda şarkıcılık yapıp dergi sattı.

‘Seni unutamam’

Bowen’ın “Bob Adlı Bir sokak Kedisi” kitabı 2012’de basıldı ve 1 milyondan fazla sattı. 2016’da ise filme uyarlandı. Bowen, Bob ile yaşadıklarını 6 kitapta anlattı ve kitaplar 40 dile çevrildi. Bir evsizken, şu anda 2 milyon dolarlık serveti olan Bowen, Bob’un ölümü üzerine şunları söyledi: “Bob hayatımı kurtardı. Hayatımın ışığı gitti. Onu asla unutmayacağım.”