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29.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Hayat kurtaran saksağan

İngiliz müzik grubu Pink Floyd’un gitaristi David Gilmour’un evlatlık edindiği oğlu Charlie Gilmour, öz babası yazar Heathcote Williams tarafından bebekken terk edilmişti.

Hayat kurtaran saksağan

Gençlik döneminde uyuşturucuya bağlı nedenlerle 4 ay hapis yatan Gilmour, yavruyken evlatlık edindiği “Benzene” adını verdiği saksağanın yaşadığı ağır depresyondan çıkmasını sağladığını yayımladığı “Babalık” adlı kitabında anlattı. Gilmour kitabında yavru saksağanı sahiplenerek babalığın ne demek olduğunu keşfetme sürecine yer verdi.

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