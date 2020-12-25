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25.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Hayati önemdeki aşı çöpe atıldı!

İngiltere’de Cheshire bölgesindeki Macclesfield kasabasında bir tıp merkezine verilen Pfizer ve BioNTech’in Kovid-19 aşısının soğutma sorunu nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Hayati önemdeki aşı çöpe atıldı!

 

Kasabadaki Waters Green Tıp Merkezi’ne teslim edilen ve şu anda tüm dünya için ‘çok değerli’ olan 975 doz aşının buzdolabından kaynaklı sorun nedeniyle doğru sıcaklıkta saklanamadığından kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Aşı olması planlanan aynı sayıda kişinin ise en az 3 hafta daha beklemesi gerekeceği bildirildi. Öte yandan, soğutma sorununun tıp merkezinde mi yoksa aşılar gelmeden önce mi olduğu henüz doğrulanmadı. Yetkililer, söz konusu ‘geçici sorun’ için özür diledi.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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