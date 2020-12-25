Hayati önemdeki aşı çöpe atıldı!

Kasabadaki Waters Green Tıp Merkezi’ne teslim edilen ve şu anda tüm dünya için ‘çok değerli’ olan 975 doz aşının buzdolabından kaynaklı sorun nedeniyle doğru sıcaklıkta saklanamadığından kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Aşı olması planlanan aynı sayıda kişinin ise en az 3 hafta daha beklemesi gerekeceği bildirildi. Öte yandan, soğutma sorununun tıp merkezinde mi yoksa aşılar gelmeden önce mi olduğu henüz doğrulanmadı. Yetkililer, söz konusu ‘geçici sorun’ için özür diledi.