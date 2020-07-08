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08.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Hayatımda kadına şiddet yok’

Oyuncu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’ün kendisine şiddet uyguladığı iddiası nedeniyle kendisi hakkında “eş döven” ve “şiddet canavarı” tanımını kullanan İngiliz The Sun gazetesine açtığı iftira davası dün İngiltere’nin başkenti Londra’da başladı.

‘Hayatımda kadına şiddet yok’

Üç yıldır birlikte görülmeyen Depp ve The Sun gazetesinin tanığı olan Heard ile ilk kez bir araya geldi. Davada ifade veren Depp, asıl şiddete uğrayan taraf olduğunu, Heard’ün yalan söylediğini iddia etti. Depp “Hayatımda ne Hard’ü ne de başka bir kadını istismar ettim” dedi.  The Sun’ın bağlı olduğu Haber Grubu Gazeteleri’nin avukatları da “suçlamaların doğru olduğunu kanıtlayacaklarını ve aktörün belleğinin aşırı uyuşturucu kullanımından olumsuz etkilenmiş olabileceğini” savundu.

 

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