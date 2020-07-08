‘Hayatımda kadına şiddet yok’

Üç yıldır birlikte görülmeyen Depp ve The Sun gazetesinin tanığı olan Heard ile ilk kez bir araya geldi. Davada ifade veren Depp, asıl şiddete uğrayan taraf olduğunu, Heard’ün yalan söylediğini iddia etti. Depp “Hayatımda ne Hard’ü ne de başka bir kadını istismar ettim” dedi. The Sun’ın bağlı olduğu Haber Grubu Gazeteleri’nin avukatları da “suçlamaların doğru olduğunu kanıtlayacaklarını ve aktörün belleğinin aşırı uyuşturucu kullanımından olumsuz etkilenmiş olabileceğini” savundu.