Her satırı iğrenç... Sapık rahip!

Müstehcen görüntülerini kendisine göndermeleri için genç oğlanları ikna ettiği iddia edilen Ohio'lu bir rahibe, çocuk pornografisi ve çocuk fuhşu suçlamalarıyla dava açıldı.

Ohio eyaletindeki Cleveland kentinin banliyösü Strongsville'den Rahip Robert D. McWilliams ilk olarak Aralık 2019'da çocuk pornografisi bulundurduğu için tutuklanmıştı ancak perşembe günü Federal Büyük Jüri ona birkaç farklı suçlama yöneltti.

40 yaşındaki rahip, iki çocuk fuhşu ve üçer çocuk pornografisi ve çocuğun cinsel istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya.

CNN'in haberine göre; ABD Savcılığı, McWilliams'ın kurbanı olduğu iddia edilenlerden bir kısmını St. Joseph Katolik Kilisesi'ndeki rahiplik görevinden tanıdığını söyledi.

Ohio Kuzey Bölgesi Federal Savcısı Justin E. Herdman'a göre, McWilliams, sosyal medya sitelerinde bir kadın gibi davranarak reşit olmayan erkekleri açık seçik, cinsel içerikli videolar göndermeye ikna etti.

Herdman, cuma günü yayımlanan basın bildirisinde "İddiaya göre, kadın taklidi yapan McWilliams reşit olmayan erkek kurbanlarını cinsel içerikli, açık seçik fotoğraf ve videolar göndermeye ikna etti; bazen de kurbanlarını bu tür görüntüleri göndermedikleri takdirde zaten sahip olduğu utanç verici bilgilerini ifşa etmekle tehdit etti" diye yazdı.

Herdman, “Zaman zaman McWilliams'ın reşit olmayan erkek kurbanlarını, fazladan fotoğraf ve video göndermezlerse, mevcut fotoğraflarını ailelerine ve arkadaşlarına göndermekle tehdit ettiğinin iddia edildiğini" sözlerine ekledi.

Tehditlerini gerçekleştiren McWilliams'ın bazı oğlanların annelerine cinsel içerikli, açık seçik fotoğraflarını gönderdiği de basın bildirisinde iddia edildi.

Diğer pek çok iddianın yanı sıra, McWilliams'ın Dropbox hesabına en az bin 700 pornografik çocuk fotoğrafı ve videosu geldiği öne sürülüyor.

McWilliams'ın çalıştığı bölgeyi yöneten Cleveland Katolik Piskoposluğu, perşembe günü yayımladığı açıklamada, yetkililerin kendilerini suçlamalardan “haberdar ettiğini” bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

"Bu konuyu soruşturmak için gayretle çalışan yasa uygulayıcılarına minnettarız. McWilliams aleyhindeki ceza davası ilerlerken, cinsel istismardan zarar görenlerin iyileşmesi ve adaletin uygulanması için dua etmeye devam edelim."

Kaynak: Independent Türkçe