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25.03.2020 - 15:00 | | AA

Hiç corona virüsü vakası görülmemesine rağmen 12 ay 'acil durum' ilan edildi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası görülmemesine rağmen, ülkede 12 ay "acil durum" ilan edildi.

Hiç corona virüsü vakası görülmemesine rağmen 12 ay 'acil durum' ilan edildi

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Covid-19'a karşı tedbirler kapsamında ülkede 12 ay "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

Bio, söz konusu kararın, salgına karşı uygun bir yanıt olacağını ve virüsün ülkeye girişini önleyeceğini kaydederek "Corona virüsünün hızla tüm dünyada yayılması insanlar için büyük kayba yol açabilecek ve Sierra Leone'de sosyo-ekonomik bozulmaya neden olabilecek büyük risk oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Bu kararın sokağı çıkma yasağı olmadığını belirten Bio, kararın stok yapmak ya da fiyatları yükseltmek için bahane olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Acil durum önlemleri kapsamında bütün uluslararası uçuşlar durduruldu, kamu sağlığına yönelik talimatların uygulanması için polis, sınır bölgelerini korumak için de asker görevlendirildi.

Sierra Leone'de henüz virüse rastlanmazken, komşuları Liberya'da 3, Gine'de 4 vaka tespit edildi.

Afrika kıtasında şimdiye kadar 2 bin 412 corona virüsü vakası görüldü, 64 kişi hayatını kaybetti.

Sürücülerin hatası pahalıya patladıElazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.
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