Hindistan’da oteller hastane oluyor

Dünyanın Çin’den sonra en kalabalık ülkesi Hindistan’da vaka ve ölü sayısının artması nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Kovid-19 vaka sayısının 300 bini geçtiği ülkede, günlük vaka sayısı da 10 bini aştı. Son 24 saatte 10 bin 956 yeni vakanın teşhis edildiği ülkede, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da 8531’i buldu. 1.3 milyonluk Hindistan’da hastanelerin kapasitesinin de dolmak üzere olduğu belirtiliyor.



Yarım milyon vaka



Dünyada vaka sayısında 4’üncü sırada bulunan ülkede, Mumbai, Yeni Delhi ve Chennai kentinde hastaneler dolup taşıyor. Başkent Yeni Delhi’de vaka sayısının temmuz sonuna kadar yarım milyonu aşması bekleniyor. Özel hastaneler, yatak ve solunum cihazı sıkıntısı çekiyor. Kapasitesi dolan devlet hastaneleri de durumu ağır olanları bile kabul edememeye başladı. Başkent Yeni Delhi’de lüks otellerin ve stadyumların sahra hastanelerine dönüştürülmesi planlanıyor. Hindistan’daki eyaletlerin çoğu sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Dükkânlar açıldı, fabrikalar üretime başladı. Tren seferleri de kısmi olarak yeniden faaliyete geçti. Ülke genelinde oteller ve okullar ise hâlâ kapalı.



‘Kovid’19’a karşı çocuk felci aşısı’



Dünyada Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmaları sürerken, ABD’de alanında öncü uzmanlar tarafından kalem alınan makalede yeni tip koronavirüse karşı halihazırda var olan çocuk felci aşısı kullanılmasını önerdi. Science dergisinde yayınlanan makalede çocuk felci aşısının başka birçok enfeksiyona karşı da koruma sağladığına dair pek çok delil olduğuna dikkat çekildi. Ağız yoluyla uygulanan çocuk felci aşısının güvenli, ucuz, uygulaması kolay ve yılda 1 milyar doz üretildiği için kolayca ulaşılabilen bir seçenek olduğu belirtildi. Makalenin yazarları arasında ise AIDS’e neden olan virüsü (HIV) keşfedenlerden Dr. Robert Gallo ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşı bölümünün baş araştırmacılarından Konstantin Chumakov bulunuyor. Hem çocuk felcine neden olan polio virüsü hem de corona virsünün pozitif yönlü tek iplikli RNA virüsleri olduğuna dikkat çekilen makalede, iki virüsün de ortak bağışıklık mekanizmalarından etkilenme olasılıklarının yüksek olduğu belirtildi. Bu sebeplerle ağızdan uygulanan çocuk felci aşısının Kovid-19’a karşı geçici koruma sağlayabileceği ifade edildi.



İNGİLTERE



‘Sıfır hasta yok’



İngiltere’de “sıfır numaralı hasta” olmadığını, virüsün ülkeye en az 1356 kez girdiği ve giriş yapan her bir vakayla yayılmasını sürdürdüğü belirlendi. Virüsün giriş hızı 15 Mart civarında zirve yaptı ve tahminlere göre vakaların yüzde 34’ü İspanya’dan, yüzde 14’ü Fransa’dan, yüzde 14’ü İtalya’dan girerken, yüzde 0.1’den azı doğrudan Çin’den geldi. Uzmanlar mart ayı ortasında İngiltere’ye seyahatlerin hâlâ önemli düzeyde olduğunu ve diğer ülkelerdeki yüksek aktif vaka sayısıyla aynı döneme denk geldiğini vurguladı. Kovid-19 Genom Bilimi İngiltere Konsorsiyumu’nun bulguları, şubat ve mart ayı boyunca enfeksiyonun kontrol altına alınma fırsatlarının kaçırıldığına dair yeni eleştirilere yol açtı. London Metropolitan Üniversitesi Moleküler İmmunoloji Profesörü Gary McLean “Dışarıdan gelenlere sıkı kısıtlamalara daha önce başlasaydık, buraya gelen vakalar ve bulaşma oranı azaltılabilirdi. Ama artık çok geç olana kadar bunu yapmadık” dedi. Çalışmada, İngiltere’de Kovid-19’un bulaştığı 20 binden fazla kişiye ait virüs örnekleri analiz edildi ve genetik kodları incelendi. Bu genetik bilgisiyle, uluslararası seyahat verileri birleştirildi ve böylece uzmanlar İngiltere’de virüsün yayılışının haritasını çıkarttı. Birleşik Krallık’ta şu ana dek 41 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 292 binden fazla da teyitli vaka bulunuyor.



Dr. Li’nin çocuğu oldu



Çin, Vuhan’da yeni tip koronavirüs varlığı ile ilgili uyarılar yaparken can veren Vuhanlı doktor Li Wenliang’ın eşi dün doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren anne Fu Xuejie, babasını hiç tanıyamayacak olan bebeğiyle ilgili sosyal medya platformu WeChat’ten duygusal bir paylaşım yaptı. Fu Xuejie, “Bunu cennetten görebiliyor musun? Bana verdiğin son hediye bugün dünyaya geldi. Ona kesinlikle çok iyi bakacağım” dedi. Hastalıkla ilgili ilk resmi bulguların ortaya çıktığı Aralık 2019’da, Çin’de bu duruma dikkat çekmeye çalışan doktorlardan biri de Li Wenliang’dı. Bunun bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarılar yapan Wenliang, Pekin yönetimi tarafından susturulduğu iddialarının ardından Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle can vermişti.



Afrika’da virüs hızla yayılıyor



Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Müdürü Matshidiso Moeti, Kovid-19 salgınının Afrika ülkelerinde hızla yayıldığını belirterek, kıtada test kiti ihtiyacının arttığını söyledi. Moeti, vakaların yüzde 25’inin Güney Afrika’da kaydedildiğini söyledi. Ülkede Western Cape ve Eastern Cape illerinde çok sayıda günlük vaka ve ölüm rapor edildiğini ifade eden Moeti, “Özellikle Western Cape’de görülen vaka ve ölüm sayısı trendi Avrupa ve ABD’de yaşanana benziyor” dedi. 200 bini aşkın vakanın bulunduğu kıtada, 5600 kişi pandemi nedeniyle yaşamını yitirdi.



Mesafeli BALE



Hollanda Ulusal Balesi’nden Balerin Kira Hilli, 3 metre çapında bir tütü içinde dans ediyor. “Sosyal mesafeli tütü” olarak adlandırılan kıyafetin, koronavirüse karşı güvenli sosyal mesafeli bale için özel olarak tasarlandığı belirtildi.