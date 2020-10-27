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27.10.2020 - 22:39 | | milliyet.com.tr

Hırsızlık yaptığı için hapse girdi, 48 kişiyi öldürdü!

Brezilya'da Lucifer (Şeytan) lakaplı, hırsızdan seri katile dönüşen kişi 25 yıl kaldığı parmaklıkların arkasında 48 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Hırsızlık yaptığı için hapse girdi, 48 kişiyi öldürdü!

İlk 1995 yılında basit hırsızlıktan suçlanan 42 yaşındaki Marcos Paulo da Silva, öldürdüğü kişilerin bağırsaklarını çıkarmadan önce kafalarını kesmesiyle biliniyor.

2011 yılında tek seferde Sao Paulo'daki Serra Azul hapishanesinde beş mahkumu öldürmesi şu ana kadarki en kanlı saldırısı oldu.

Hakkında 217 yıl hapis cezası bulunan Silva'nın hala görülmemiş davaları bulunuyor. 

Hırsızlık yaptığı için hapse girdi, 48 kişiyi öldürdü

Da Silva mahkemede yargıca "O insanları öldürdüğüm için pişman değilim. Hepsi de diğer mahkumlardan faydalanmaya ve onları soymaya çalışan tecavüzcü ve hırsız tiplerdi" diye konuştu.

Resmi olarak hakkında 6 cinayet ve 2 cinayete azmettirmeden suçlamalar olsa da, kendisi yargıca 48 cinayet işlediğini söyledi.

Pskologlar Silva'nın dışarda cinayet işlemediğini, bunlara hapishanede başladığnı söyledi.

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulunduİzmir'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.
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