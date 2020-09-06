Hırvatistan Hakkında Bilgiler; Hırvatistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Hırvatistan Orta Avrupa ülkelerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Ülkemize coğrafi olarak yakın ülkeler arasında yer alır. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Hırvatistan günümüzde de devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Hırvatistan hakkında birçok bilgi kişiler tarafından merak edilmektedir. Bu sebeple Hırvatistan ile ilgili bilgileri araştırmak için kişiler girişimlerde bulunur. Hırvatistan’ın genel olarak araştırılması sonucu bazı bilgiler elde etmek mümkündür.



Hırvatistan Hakkında Bilgiler



Hırvatistan resmi adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti olarak geçmektedir. Orta Avrupa'da bulunan Hırvatistan Cumhuriyeti: Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan parlamenter bir Cumhuriyet devletidir. Hırvatistan hem başkenti olan hem de ülkenin en büyük kenti olan Zagrep şehri en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Devlet yönetiminin de sürdürüldüğü Zagrep ülken için en önemli şehirdir. Hırvatistan Zagreb dışında 20 idari bölgeye bölünmüş bir ülkedir. Nüfusu çok kalabalık olamayan ve yüzölçümü de çok geniş olmayan Hırvatistan genel anlamda gelişmişlik düzeyi yüksek bir ülkedir.



Hırvatistan Yüzölçümü



Hırvatistan 56594 kilometrelik bir yüzölçümüne sahiptir. Binden fazla adası bulunan Hırvatistan kıtasal alanı olarak da 56594 kilometrekarelik alanı kaplar. Hırvatistan 4.11 milyon kadar nüfusu bulunmaktadır. Nüfusun çoğunluğu Hırvat halktan oluşur. Dini yoğunluk olarak da Katolik Hristiyanlar Hırvatistan'da en büyük dini grubu oluşturur.



Hırvatistan Bayrağının Anlamı



Hırvatistan bayrağı Panslavizm renkleri olan beyaz kırmızı ve mavi renklerden oluşan bir bayraktır. Zemin renkleri mavi, kırmızı ve beyaz olan bayrağın ortasında devletin askeri arması bulunur. Arma üzerinde bulunan figürler ise ülkenin bağımsızlık mücadelesini anlatmaktadır. Bu sebeple her devletin bağımsızlığının göstergesi olan bayraklar gibi Hırvatistan bayrağı üzerinde de kendine ait renkler ve sembollerle bezenmiştir.



Hırvatistan 2020 Nüfusu



Hırvatistan Orta Avrupa'da bulunan Avrupa ve Balkanlar'a birleşme noktasında bulunan ülkelerden bir tanesidir. Özellikle birçok ülke ile komşu olan Hırvatistan genel anlamda çok kalabalık bir nüfusa sahip değildir. Hırvatistan'ın 2020 yılında belirlenen nüfusu ise 4117778 olarak belirlenmiştir. Genel olarak kalabalık ülkelerden biri olmayan Hırvatistan Orta Avrupa'nın Balkanlar'a olan kesişme noktasında bulunan ülkelerden biridir.



Hırvatistan Başkenti



Hırvatistan başkent dışında 20 idari bölgeye bölünmüş bir ülkedir. Hırvatistan'ın başkenti aynı zamanda ülkenin de en büyük kenti olan Zagrep’tir. Zagrep’ten yönetilen Hırvatistan halkının çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşur. 8 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan 4 yıl boyunca süren bir savaş sonucunda bağımsızlığını kazanmıştır. Hırvatistan oldukça yüksek hayat standartlarına sahip bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alır. Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ekonomi olarak tanımlanmaktadır. Birçok örgüte üyeliği de mevcuttur.



Hırvatistan Para Birimi



Hırvatistan’da kullanılan para birimi Hırvatistan kınasıdır. Hırvatistan kınası 30 Mayıs 1994 tarihinde tedavüle girmiştir. Uluslararası numarası 191 olan Hırvatistan kınası 2020 yılında enflasyon oranı yüzde 0.4 olarak açıklanmıştır.



Hırvatistan Saat Farkı



Hırvatistan Türkiye ileri bir saat geride olan bir ülkedir. Özellikle Türkiye'nin batısında yer alan Hırvatistan batıda olmasından dolayı bir saat kadar geride bir saat dilimine sahiptir. Ulusal saat hesabına göre başlangıç meridyenine yakın olmasından dolayı Türkiye’ye göre bir saat geridedir.



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