Hitler’in resmine süngü fırlatılmış

Hitler’in 1945’te İkinci Dünya Savaşı’nı kaybedip intihar etmesiyle faşist dönem kapanmıştı. ABD de savaşta Hitler’in karşısında yer almıştı. Nazilerden kalan, aralarında diktatör Hitler tarafından yapılmış dört suluboya tablonun da bulunduğu bir resim koleksiyonunun, ABD ordusunun Virginia eyaletindeki Fort Belvoir askeri tesisinde kilit altında saklandığı yeni ortaya çıktı. 456 resimden oluşan, Nazi propagandası içeren resim koleksiyonunun tesiste saklandığı dev depo, 1983 yapımı Indiana Jones filmi “Kutsal Hazine Avcıları”ndaki depoya benzetildi.









Özellikle sakladılar



Kayıp sanılan resimlerin İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi yapıtlarını toplamakla görevlendirilen Yüzbaşı Gordon W. Gilkey tarafından bir araya getirildiği ifade edildi. Bir resimde Hitler’in yüzünün hasarlı olmasının nedeninin ise süngü fırlatılmasından kaynaklandığı belirtildi. 1945’te yapıtları bulanlar arasındaki bir ABD askeri, öfkelenip bu resme süngü fırlatmış. ABD ordusunun baş sanat küratörü Sarah Forgey, Hitler veya gamalı haçların yer aldığı propaganda içeren resimlerin 1945 sonrasında Nazizm fikrinin halkta tekrar canlanmasını önlemek için ABD ordusu tarafından saklandığını söyledi. Forgey, Nazizmin canlanması endişesi nedeniyle devasa koleksiyonun parçalarının nadiren müzelere ödünç verildiğini belirtti.