Hizbullah’ın ‘cesaret hapları’ ele geçirildi

İtalya’da gerçekleştirilen operasyonda, 15 ton uyuşturucu ele geçirilirken, bu uyuşturucunun Hizbullah’a ait olduğu açıklandı. Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, İtalyan yetkililer önceki gün yaptıkları açıklamada, yaklaşık bir milyar dolar değerinde 15 ton uyuşturucu amfetamin ele geçirdiklerini duyurdular. Yyapılan incelemenin ardından sevkiyatın arkasında Hizbullah’ın olduğu anlaşıldı.

Napoli Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre ele geçirilen haplar, üç şüpheli konteynere yerleştirilmişti. İtalyan polisi, “Ortadoğu bölgesinde satılan bu uyuşturucunun korku ve acı hissini azaltmak için savaşçılar arasında popüler olduğunu” bildirdi.

Soruşturmalar, uyuşturucu kaçakçılığının Lübnan Hizbullahı’nın temel gelir kaynaklarından biri olduğunu gösterdi. Captagon isimli haplar genellikle terör örgütü DAEŞ tarafından benzer amaçlarla üretiliyor.

‘Terör hapı’

BBC tarafından yayımlanan rapora göre İtalya Mali Suçlar Birimi, yürütülen soruşturmanın ve ele geçirilen sevkiyatın ayrıntılarını paylaştı. Açıklamada söz konusu sevkiyatın Suriye’den geldiğini ve türünün en büyüğü olarak nitelendirilen bir operasyonla ele geçirildiği kaydedildi. Habere göre İtalyan yetkililer uyuşturucunun kaynağının başlangıçta Suriye olduğuna ve olayın arkasında DAEŞ’in bulunduğuna inanıyordu. Ancak yapılan geniş çaplı araştırmada rejime destek veren Hizbullah’ı gösteren bulgular ortaya çıktı.



Önceki raporlar, uyuşturucu kaçakçılığının Suriye ve diğer bölgelerdeki operasyonlarını finanse etmek için İran’ın desteklediği ve bölgedeki en güçlü silahlarından biri olan Lübnanlı milislerin temel gelir kaynaklarından biri olduğunu gösteriyordu. Özellikle ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar sonucu son iki yıl içinde mali gücü azalan Tahran’ın bölgedeki milisleri destekleme hamleleri de hız kaybetti. Söz konusu uyuşturucu madde, 1990’lı yıllarda oldukça fazla kullanılıyordu. Bu uyuşturucu, 2015 yılında Paris’teki Bataclan konser salonuna yönelik saldırının ardından yapılan operasyonda da teröristlerin gizlendiği yerlerde ele geçirilmişti.