Hollanda Hakkında Bilgiler; Hollanda Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Hollanda, kırmızı, beyaz ve mavi renklerinde bayrağa sahiptir. Bayrağın yatay şekilde üç farklı renkli şeritten oluşur. Üst kısımda kırmızı, ortada beyaz ve alt kısımda beyaz renklerden meydana gelir.



Bayrağın manası, Hollanda ülkesinin bağımsızlığı için mücadele yürüten Prens William'ın hanedanlığının renklerine kadar uzanıyor. Ancak Prens William 1568 yılında İspanyollarla mücadeleye girişirken, kırmızı rengin yerinde turuncu vardı.



Hollanda Nerededir?



Hollanda topraklarının en büyük bölümü Batı Avrupa'da bulunur. Bu nedenle Batı Avrupa ülkesi olarak anılıyor. Hollanda'nın ayrıca Karayipler içinde toplamda 3 farklı adası bulunur. Adalar Hollanda topraklarına dahildir. Hollanda'nın batı ve kuzey kısımlarında Kuzey Denizi, doğuda Almanya, güneyde ise Belçika ile komşudur. Hollanda Avrupa'nın en büyük liman şehirlerinden olan Rotterdam şehrine sahiptir.



Hollanda Nüfusu Ne Kadar?



Dünyanın en kalabalık 69. ülkesi olan Hollanda'nın worldometers.info adresinin tahmini nüfus değeri, 17,134,872 olarak değerlendirilir. Ülkede yaklaşık 400 bin Türk vatandaşın olduğu tahmin ediliyor.



Hollanda'nın Başkenti Neresidir?



Hollanda, 12 ilden ve 3 denizaşırı kamu yönetim alanında oluşur. Bu denizaşırı yönetim, Karayip içerisinde bulunuyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Başkent Amsterdam olsa bile yönetim merkezi Lahey olarak bilinir. Lahey sadece Hollanda'nın değil dünya genelinde önemli bir toplanma merkezi olarak görülüyor.



Hollanda'nın Para Birimi Nedir?



17. yüzyıldan 2002 yılına kadar Hollanda'da kullanılan para birimi, Hollanda Guldeni ismiyle biliniyordu. Ancak 2002 yılında Euro para birimine geçmiştir. Hollanda'nın kendi iç sınırları içinde geçerli para Euro'dur. 1 Euro yaklaşık, 7.85 Türk Lirası'dır.



Hollanda'nın Resmi Dili Nedir?



Hollanda ülkesinden kullanılan en yaygın dil Felemenkçedir. Bunun yanında Felemenkçe dilinin lehçelerinden olan Hollandaca dili, ülkenin bazı kesimlerinde kullanılır. Hollanda'da insanların büyük bölümü iyi derecede İngilizce bildiğinden, kullanılan 2. dil İngilizce olarak anılabilir. Kilise bölgelerinde azda olsa Latince dili kullanılmaktadır.



Hollanda ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Hollanda ile Türkiye ülkeleri arasında saat farkı 1 saat olarak belirtilebilir. Hollanda saati, Türkiye'den 1 saat geridedir. Türkiye'de saatler öğlen 12:00 olduğunda, Hollanda'da saatler 11:00'ı gösterir.



Hollanda İklimi



Hollanda ülkesinde ılıman okyanus ikliminin hakim olduğunu söylemek mümkün. Güneybatıdan gelen rüzgarlara açık kalan Hollanda'da yazlar çok sıcak olmaz, kışları ise ılık geçer. Nem oranının çok yüksek olduğu ülkede, gece gündüz farkı iç kesimlere oranla kıyı kesimlerinde daha düşüktür.



Hollanda'ya Ne Zaman Gidilir?



Hollanda ılıman okyanus iklimine sahiptir. Sıcaklık 20 derecenin üzerine Nisan ve Ekim arasında ulaşır. Ülkenin bir bölümünde ise Mart, Kasım ve Şubat aylarında sıcaklıklar yaşanabilir. Sıcaklık 25 derece üzerine Mayıs ve Eylül arasında ulaşır.



Nem seviyesinin fazla olduğu aylar, Haziran ve Ağustos arasıdır. Bahar ve Sonbahar Hollanda ülkesine ziyarette bulunmak için en uygun zaman dilimi denilebilir.



Hollanda Nasıl Bir Ülke?



Hollanda'da yaşayan erkeklerin boy ortalaması 184 santim, kadınların 170 santimdir. Dünyanın en uzun boy ortalaması Hollanda'dadır. Ülke genellikle ressamlar ülkesi olarak bilinir. Kültürel açıdan çok zengin olan Hollanda'da kitap okuma seviyesi dünya ortalamasına göre çok yüksektir.



Dünya sıralamasına 7. sırada yer bulur. Hollanda bira üretiminde ise dünyada üçüncü sıradadır. Turuncu ülkenin ulusal rengi olduğundan, her yerde bu renge rastlamak, hatta insanların kıyafetlerinde buna rastlamak olağandır.