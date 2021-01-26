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26.01.2021 - 01:14 | | AA

Hollanda karıştı! Çok sayıda gözaltı var...

Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi. Yerel basında çıkan haberde, farklı kentlerde Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişinin taşkınlık çıkardığı belirtildi.

Hollanda karıştı! Çok sayıda gözaltı var...

 

Protestoların sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı geçen hafta cumartesi gününden beri devam ettiği, bu akşam yapılan protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. 

ROTTERDAM'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Rotterdam'ın güneyinde yapılan protestoda polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı. Polis bürosuna havai fişeklerle saldırı düzenlendi. 

Polis göstericilere polis köpekleri ve tazyikli su ile müdahale etti. 

Amsterdam, Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch ve Tilburg kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, arabalar yakıldı. 

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. 

Aynı gece Urk kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.

24 Ocak'ta ise Amsterdam, Lahey ve Eindhoven başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. 

Hollanda Polis Derneği yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını bildirmişti.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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