Hollanda Prensesi askere çağrılacak!

Bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderileceği bildirildi. Askerlik celbi gönderilecek 100 bin Hollandalı genç kadın arasında, 7 Aralık’ta 17 yaşına basacak Prenses Amalia’nın da bulunduğu belirtildi. Zorunlu askerlik kapsamına alınan tahtın ilk kadın varisi olan Prenses Amalia’nın geleceği açısından orduyu tanımak istediği ifade edildi. Öte yandan, Soğuk Savaş döneminin ardından Hollanda’da profesyonel askerlik sistemine geçilmesi nedeniyle ülkede zorunlu askerlik bulunmuyor. Ancak, gençlerin askerlik mesleğine ilgisinin çekilmesi amacıyla yine de askerlik çağı gelen erkeklere celp gönderiliyor.