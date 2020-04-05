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05.04.2020 - 16:17 | | AA

Hollanda'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1766'ya yükseldi

Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1224 artarak 17 bin 851'e ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 1766 oldu.

Hollanda'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1766'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 253 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 6 bin 875'e ulaştığı belirtildi.

Covid-19 görülen kişi sayısının 1224 artarak 17 bin 851'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 115 artışla 1766 olduğu kaydedildi.

Corona virüs tedavisi biten Prof. Dr. Sarı'dan diğer hastalara umut verici paylaşımCorona virüse yakalanan ve 2 gün önce taburcu olan 68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı, corona virüse yakalanan hastalara umut olması için bir video yayınladı. Prof. Dr. Sarı videoda, “Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur” dedi.
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