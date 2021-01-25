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25.01.2021 - 09:13 | | İHA

Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı

Hollanda’da Kovid-19 kısıtlamaları başkent Amsterdam ve Eindhoven’ın ardından Lahey’e de sıçradı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verdi. Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı

Koronavirüs salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda’da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Kısıtlama karşıtı protestolar Lahey kentine de sıçradı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verirken, polisle çatıştı.

Amsterdam ve Eindhoven’daki protestolarda ise polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmiş, çıkan olaylarda en az 30 kişi gözaltına alınmıştı. Göstericiler, Eindhoven’da 1 polis aracını ateşe vermişti. Gösterilere, göçmen karşıtı olarak bilinen PEGIDA grubunun destekçilerinin de katıldığı öne sürülmüştü.

9 ŞUBAT’A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Hollanda’da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor. Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hollanda’da geçtiğimiz hafta yapılan kısıtlama karşıtı protestolar da ise 143 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda’da toplam vaka sayısı 948 bin 933’e, toplam can kaybı ise 13 bin 540’a ulaştı.

 

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