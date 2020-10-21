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21.10.2020 - 07:00 |

Hollanda’dan Endonezyalılara tazminat

Hollanda’nın, eski sömürgesi Endonezya’nın 1945-1950 yılları arasında verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında öldürülenlerin çocuklarına 5 bin euro tazminat ödeyeceği açıklandı.

Hollanda’dan Endonezyalılara tazminat

Mart ayında Hollanda’daki Lahey Bölge Mahkemesi, 1946 ile 1947 yılları arasında Endonezya’nın güney Sulawesi eyaletinde Hollanda askerlerinin öldürdüğü 11 kişinin eş ve çocuklarına tazminat ödenmesine karar vermişti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, karara itiraz edilmeyeceğini belirtirken, “Babalarının yargısız infazlarla öldürüldüğünü kanıtlayanlar tazminat alabilecek” denildi. Hollanda’da hükümet 2013’de, Kral Willem-Alexander ise Mart’ta Endonezya’dan özür dilemişti.

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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