Hollanda’dan Endonezyalılara tazminat

Mart ayında Hollanda’daki Lahey Bölge Mahkemesi, 1946 ile 1947 yılları arasında Endonezya’nın güney Sulawesi eyaletinde Hollanda askerlerinin öldürdüğü 11 kişinin eş ve çocuklarına tazminat ödenmesine karar vermişti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, karara itiraz edilmeyeceğini belirtirken, “Babalarının yargısız infazlarla öldürüldüğünü kanıtlayanlar tazminat alabilecek” denildi. Hollanda’da hükümet 2013’de, Kral Willem-Alexander ise Mart’ta Endonezya’dan özür dilemişti.