MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hollandalı yazarın çocuk kitabı poşete girdi
ABONE OL
10.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hollandalı yazarın çocuk kitabı poşete girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hollandalı yazar Tedvan Lieshout’un kaleme aldığı, Ufuk Güngör’ün çevirisini yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen “Ben Bir Sihirbazım” isimli kitabı “muzır yayın” ilan etti.

Hollandalı yazarın çocuk kitabı poşete girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016’da birinci basımı yapılan “Ben Bir Sihirbazım” isimli kitapta yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirlendi. Bu kapsamda söz konusu kitap “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek. 

21 saat sonra bulunduIğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 'Bunu yapacak olan özel sektör' deyip uyardı: Korona virüse karşı Mesai saatleri...

Son dakika... 'Bunu yapacak olan özel sektör' deyip uyardı: Korona virüse karşı Mesai saatleri...

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İdlib komutanı şehit oldu

İdlib komutanı şehit oldu

Sıradaki Haber