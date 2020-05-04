Hong Kong’ta plajlar

“Bu yaz tatil yapılabilecek mi?”, “Yüzebilecek miyiz?” sorularının yanıtı da havaların ısınmasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında girdi. Bilim insanları, bu yazın diğerlerinden farklı olacağına dikkat çekerek son iki haftadır yeni vaka tespit edilmediği belirtilen Çin özerk bölgesi Hong Kong’tan hınca hınç dolan plaj fotoğrafları geldi. Geçen yılı gösterilerle geçiren Hong Kong’ta Kovid-19’un bulaştığı 879 kişi iyileşti, 4 kişi da yaşamını yitirdi.

İTALYA

Yeni normali bugün başlıyor

Kovid-19 salgınının vurduğu Avrupa ülkesi olan İtalya, “virüsle yaşayacağı dönem” olarak tanımladığı ikinci aşamaya bugün geçiyor. Salgında nedeniyle 2.5 ayda aylık dönemde 29 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 210 bin vakanın bulunduğu İtalya bugün salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atmış olacak. İkinci aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri iş başı yapacak. 4.4 milyon çalışanın işine dönmesi bekleniyor. İtalyanlara alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşme izni de verilecek. İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek ikinci aşamada, park ve bahçeler de kalabalık olmayacak şekilde itibaren halkın kullanımına açılacak. 26 Nisan tarihli başbakanlık kararnamesine göre, 11 Mayıs’ta kütüphane, sergi, müzeler; 1 Haziran’dan itibaren ise restoran, kafe ve kuaför salonları açılacak.

RUSYA

Vaka sayısında rekor artış

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı bir günde 10 bin 633 arttı. Bu şimdiye kadar günlük en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 134 bin 633’e yükselirken ölüm oranı diğer ülkelere göre düşü seyrediyor. Son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1280 odu.

New York’ta kiralar ertelendi

ABD’nin salgından en çok etkilenen kenti olan New York’ta “Dolar yoksa, kira da yok” sloganıyla Kovid-19 salgını bitene dek kiraların ötelenmesini isteyen eylemcilere eyalet Valisi Andrew Cuomo’dan destek geldi. Cuomo, kirasını ödeyemeyenlerin haziran sonuna kadar evlerinden çıkarılamayacağını söyledi. Vali “Hiçbir ev sahibi, kirasını ödemediği için hiç kimseyi evinden çıkaramaz. Bu, haziran sonuna kadar yürürlükte olan bir yasa” dedi.