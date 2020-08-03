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03.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Hurda otoya 1.5 milyon lira

Avustralya’da Gordon Stubbersfield’ın çiftliğinde 30 yıldır “paslanmaya” terk ettiği 1973 Ford Falcon model otomobil 215 bin dolara (1.5 milyon lira) satıldı.

Hurda otoya 1.5 milyon lira

Stubbersfield, 70’li yıllarda aldığı “Ford Falcon XA GT Hard Top RPO 83 Manuel Coupe” model otomobilden sadece 120 adet üretildiğini biliyordu. Ama yüksek sigorta ücreti olduğu için kullanmayıp kulübede tuttu. Birçok koleksiyoner yüksek fiyat vermesine rağmen düğününde kullandığı için de satmadı. İçinde tavukların yaşadığı bir hurdaya dönüşen otomobil, Stubbersfield öldükten sonra mirasçıları tarafından satıldı.

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