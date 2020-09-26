‘İbretlik cehalet’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Başkan Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi halinde görevi barışçıl şekilde teslim edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalar sırasında Türkiye karşıtı ifadeler kullanması tepkiyle karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından “Pelosi’yi, Türkiye’yi ABD’deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti: “Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimi ise kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dahil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir. Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımla “İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından Pelosi’ye “Darbeleri saymazsak, Türkiye’de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?” sorusunu yöneltti. Altun, “Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ciddiyetsiz ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye’ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz. Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ise “Pelosi, Türkiye’ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Amerikan siyasetinin kendi iç sorunlarını Türkiye üzerinden çözmeye çalışan siyasetçiler sadece beyhude bir çaba içerisindedirler” tepkisini gösterdi.

Trump, önceki gün bir gazetecinin, “Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?” sorusuna, “Olacaklara bakacağız” yanıtını vermişti. Buna karşılık Pelosi, “Trump’ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong-un’a, Erdoğan’a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan’da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD’desiniz” ifadelerini kullanmıştı.