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26.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘İç savaşa doğru gidiyoruz’

Hollanda’da koronavirüs nedeniyle 9 Şubat’a kadar karantina ilan edilmesi önceki gün ülkede protesto gösterilerine neden oldu.

‘İç savaşa doğru gidiyoruz’

Başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Eindhoven’da göstericiler pek çok aracı yakarken bazı mağazaların da yağmalandığı görüldü. Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, bazı göstericilerin polise silah doğrulttuğunu belirterek “Korkarım ki bu yolda devam edersek, iç savaşa doğru gidiyoruz” açıklamasında bulundu. Urk kentinde ise protesto gösterilerinin kontrolden çıkması ve koronavirüs test merkezinin ateşe verilmesi üzerine ‘acil durum’ ilan edildi. Ülke genelindeki gösterilerde 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Hollanda polis birlikleri daha fazla karantina karşıtı protestolar olabileceği konusunda uyardı.

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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