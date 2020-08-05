İdlib’de tansiyon yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında Lazkiye kırsalında bulunan Ekrad Dağı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Karadan ilerlemeye çalışan rejimin 30’a yakın askerini çatışmalarda kaybettiği, bunun üzerine saldırılarını havadan yoğunlaştırdığı belirtildi.

Bu çerçevede Rejim, Rusya’nın desteğiyle önceki gün ve dün geniş çaplı hava operasyonları gerçekleştirdi. Rusya’ya ait savaş uçakları, Lazkiye’nin kuzey kırsalında bulunan muhalif cepheleri gün boyu bombaladı. Karadaki çatışmalar ise Ekrad dağı ve çevresinde yoğunlaştı. Muhaliflere ait El-Fethu’l-Mubin Operasyon Odası, Lazkiye kırsalına bağlı Hadade bölgesinde yaşanan çatışmalarda ölenler arasında Rus askerlerinin de bulunduğunu ileri sürdü.

Lazkiye’nin yanısıra İdlib’de bir çok noktada şiddetli çatışmalar yaşanırken, kısa süre önce rejim güçlerine destek amacıyla bölgeye konuşlanan Mısır askerlerinin de Esad güçlerinin yanında çatışmalara katıldığı bildirildi. Muhaliflere yakın haber sitelerinde, Lazkiye kırsalı Al Hadade bölgesinde çatışmalara katılan bir Mısır askerinin yaralı olarak ele geçirildiği bilgisine yer verildi. Muhalif internet sitelerinde yayınlanan görüntüde, yaralı Mısır askerinin açıklamalarına yer verildi.

TSK’dan misli ile yanıt

Rejim, Rusya desteği ile muhalif gruplara yönelik başlattığı hava destekli kara harekatı ile birlikte bölgeye yoğun askeri sevkiyata başladı. Bölgeye tank ve obüs topları dahil ağır silah sevkiyatı yapıldı. Rejimin sevkiyatını yakından izleyen TSK da, bölgeye ek kuvvetler sevk etti. Serakib bölgesinde muhalif mevzilerin yanısıra, TSK’nın konuşlandığı noktalara da saldırı yapan Rejim’e misli ile karşılık verildi. Rejimin bulunduğu noktalar TSK tarafından yoğun topçu atışları ile vuruldu. TSK, bölgedeki rejim ordusunun hareketlerini iHA’larla yakından izliyor.

Bu arada rejim güçleri, İdlib’in güneyindeki Kensefra, Filefil, Sifohin ve Fitera bölgelerindeki muhlif mevzileri dün de yoğun bombaladı. Bölgede Rusya’ya ait savaş uçaklarının hareketliliği de gün boyu devam etti.

‘Rejim yığınak yaptı’

Suriye rejim güçlerinin son dönemde İdlib’in güneyine çok sayıda tank, zırhlı araç ve çok namlululu roketatar gönderdiği ifade ediliyor.

Söz konusu yığınakla beraber sosyal medyada Rejim’e yakın hesaplar, Kurban Bayramı’ndan sonraki günlerde ağustos ayı içerisinde yeni bir harekat başlatılacağını iddia etti. Saldırının yeni hedefinin Lazkiye ve Halep arasında bulunan M-4 Karayolu’nun denetimini sağlamak amacıyla Zaviye Dağı ve Gab Ovası’nın ele geçirilmesi olacağı öne sürüldü. Son günlerde de özellikle bu bölgelere yakın olan Lazkiye’nın doğusundaki dağlık alanlara yönelik Rejim bombardımanı yeni harekatın belirtisi olarak yorumlandı.