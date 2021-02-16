IKBY, Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını şiddetle kınadı

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, halkı sakin kalmaya çağırdı.

Güvenlik güçlerine tam bir soruşturma başlatma talimatı verdiğini belirten Barzani, "(Irak Başbakanı) Mustafa el-Kazımi ile iş birliği ve bu terör saldırısının arkasındaki suçluları tespit etmenin yolları hakkında konuştum." ifadesine yer verdi.

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.