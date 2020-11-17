İki ileri bir geri

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminin galibinin Demokrat rakibi Joe Biden olduğunu henüz kabul etmezken 20 delegeli Pensilvanya’da itiraz sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Trump’ın ekibi, seçime hile karıştığını iddia ettikleri Pensilvanya’da yaptıkları bazı itiraz başvurularını geri çekti. Eyaletin Philadelphia ve Pittsburgh şehirlerinde, gözlemcilerin oy sayımını izlemesine izin verilmediğine dair iddialardan geri adım atıldı. Trump’ın avukatları, Trump destekçisi seçim gözlemcilerinin oyların sayımı sırasında anayasal haklarının ihlal edildiği suçlamasıyla yüz binlerce oyun geçersiz sayılması talebini geri çekti.

Kanunlara uygun olmayan şekilde, oy pusulaları üzerinde yapılan hataları düzeltme izni verildiğine dair başvurusuysa, geçerliliğini koruyor. Ancak yetkililer, iddialara konu olan oylarla ilgili itirazın az sayıda oyu kapsadığına ve Joe Biden’ın Pensilvanya’da seçimi 60 binden fazla oyla kazanmış olmasına dikkat çekiyorlar.

Pensilvanya’da eyalet yetkilileri daha önce de mahkemeden Trump’ın hile iddialarıyla ilgili açtığı davayı düşürmesini, gözlemcilerin oyların sayımını izlemesine izin verilmediğine dair ortada bir kanıt bulunmadığını söylemişti.

Pensilvanya’daki itiraz dilekçesinin yumuşatılmış olmasının Trump’ın bundaki sonraki tutumuna dair bir ipucu olarak sayılıp sayılmayacağı henüz bilinmiyor. Zira Twitter hesabından açıklama yapan Trump seçimin hileli olduğu iddialarını yineledi ve seçim sonuçlarına itiraz etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

‘Ben kazandım’

Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, Twitter hesabından yine “Seçimleri ben kazandım” şeklinde paylaşımda bulundu. Twitter ise söz konusu paylaşıma “Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı” etiketi ekledi. Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin prosedürleri de eleştirerek, “Georgia’da yapılan sahte yeniden sayımın bir anlamı yok çünkü oy pusulalarının üzerindeki imzalara bakılıp, teyit edilmesine izin vermiyorlar. Bu Anayasaya aykırı bir durumdur” bilgisini paylaştı.

Trump ayrıca, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin “Az önce yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın” paylaşımında bulundu.

Pompeo İstanbul’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ve Ortadoğu turunun ilk durağı olan Fransa’nın ardından dün İstanbul’a geldi.

Pompeo Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya geldi. Macron’un Demokrat aday Joe Biden’ı başkan seçilmesinden ötürü kutlamasından yalnızca bir hafta sonra, mevcut yönetimin en önemli isimlerinden biriyle görüşmesi dikkat çekti. Pompeo, daha sonra Fransa’dan özel jet ile İstanbul Havalimanı’na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından Beşiktaş’a geçen Pompeo’ya konvoy eşlik etti.