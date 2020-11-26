MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İkinci çocuklarını kaybettiler
ABONE OL
26.11.2020 - 07:00 |

İkinci çocuklarını kaybettiler

İngiliz Prens Harry ile evli olan ABD’li Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamileyken düşük yaptığını açıkladı.

İkinci çocuklarını kaybettiler

Markle, ikinci bebeğini doğmadan kaybettiğini açıklarken, “İlk çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybettiğimi anladım” dedi. İngiltere kraliyetindeki görevlerini bırakıp ABD’ye yerleşen çiftin ilk çocuğu Archie 6 Mayıs 2019’da doğdu. Markle oğlu Archie’nin altını değiştirirken şiddetli bir sancı sonrası karnındaki ikinci bebeğini kaybettiğini söyledi.

Milliyet'te Gündem (26 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM SONUÇ EKRANI TIKLA: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman belli olacak?

ÖSYM SONUÇ EKRANI TIKLA: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman belli olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet