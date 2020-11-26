26.11.2020 - 07:00 |
İkinci çocuklarını kaybettiler
İngiliz Prens Harry ile evli olan ABD’li Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamileyken düşük yaptığını açıkladı.
Markle, ikinci bebeğini doğmadan kaybettiğini açıklarken, “İlk çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybettiğimi anladım” dedi. İngiltere kraliyetindeki görevlerini bırakıp ABD’ye yerleşen çiftin ilk çocuğu Archie 6 Mayıs 2019’da doğdu. Markle oğlu Archie’nin altını değiştirirken şiddetli bir sancı sonrası karnındaki ikinci bebeğini kaybettiğini söyledi.