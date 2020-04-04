İkinci dalga endişesi

Aldıkları önlemlerin meyvelerini verdiğini düşünerek yavaş yavaş umutlanmaya başlayan bir çok Asya ülkesinde hükümetler günlük koronavirüs vakası sayılarında görülen artışlar üzerine yeni ve sıkı önlemler açıklamaya başladı. Koronavirüs salgınının başladığı Çin’in Vuhan kentinde yaşayanlar evde kalmaları ve koruma önlemlerini güçlendirmeleri konusunda uyarıldı. 24 saatte 31 yeni vakanın görüldüğü, bunların 2’sinin Çin kaynaklı olduğunu açıklayan uzmanlar, 2’nci salgın dalgasından endişe duyulduğu için bu uyarının yapıldığını belirtti.

ABD: Detroit kentinde, ağzını kapatmadan öksüren kadın yolcuya kızdığı bir videoyu Facebook’tan canlı yayımlayan otobüs şöförü Jason Hargrove (51), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BEBEKTE KOVİD-19

İRAN: Yezd eyaletindeki Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, üniversitenin hastanesinde doğum yapan ve hastalık belirtisi gösteren bir kadının bebeğinde Kovid-19’a rastlandığını açıkladı.

İNGİLTERE: Vaka sayısı 35 bine yaklaşan ülkede 9 geçici hastane kuruldu.

Uzaktan mezuniyet

Japonya’nın başkenti Tokyo’da koronovirüs salgını nedeniyle üniversite nezuniyet töreni ‘uzaktan’ gerçekleştirildi. Mezun olan öğrencilerin canlı görüntülerinin yer aldığı tabletler robotlara yerleştirilirken, BBT Üniversitesi Dekanı Kenichi Ohmae bu robotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknolojinin yardımıyla uzaktan yapılan mezuniyet töreni oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.