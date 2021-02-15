İkonik özel uçak tarihe karışıyor

Kanada merkezli Bombardier şirketi, 1960’lardan itibaren ‘zenginliğin sembolü’ olan ikonik Learjet’in üretimini durduracağını açıkladı. Şirket, alıcıların daha büyük, daha konforlu ve daha uzun menzilli modellere geçmesinin ardından bu kararı aldıklarını bildirdi. Bombardier daha kârlı uçaklara odaklanırken, Learjet’in üretiminin durmasının, salgından olumsuz etkilenen uçak üretimi sektöründe 1600 kişinin işsiz kalması anlamına geldiği ifade edildi.

Öte yandan, ilk olarak 1962 yılında ABD’nin Kansas eyaletinde üretilen uçak, ünlü şarkıcı Frank Sinatra ile popüler hale gelmişti. Frank Sinatra’ın Learjet’ini Marlon Brando, Dean Martin ve Elvis Presley gibi efsane isimler kullanmıştı. Söz konusu uçak, Sammy

Davis Jr ve Marlon Brando’yu bir özgürlük yürüyüşünde insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr’a katılmak için Mississippi’ye götürmüştü. Ayrıca Learjet, Pink Floyd’un ‘Money’, Carly Simon’un ‘You’re So Vain’ gibi şarkılarında yer almış, başta ‘Mad Men’ dizisi de olmak üzere popüler kültürde pek çok yapımda kendine yer bulmuştu.

Kazalar da yaşandı

Piyasadaki ilk üç yılında satılan 104 Learjet’ten 23’ü kazaya karıştı. Ünlü şarkıcı Frank Sinatra’nın annesi Dolly Sinatra’yı Palm Springs’ten Las Vegas’a götürmek amacıyla kiraladığı ‘Learjet 24’ düşmüş, Dolly Sinatra ile birlikte uçaktaki herkes kazada hayatını kaybetmişti. ABD’li golfçü Payne Stewart ve diğer dört kişi de 1999’da Güney Dakota’da bir Learjet kazasında ölmüştü.