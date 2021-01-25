İlaç firmalarına AB’den sert uyarı

Europe 1 radyosunda yaptığı değerlendirmede, Pfizer/BioNTech firmasının aşı teslimatlarında birkaç hafta gecikme olacağını açıklamasının ardından AB üyesi ülkelerin katı bir tutum sergileyerek bu durumu düzelttiğini hatırlatan Michel, “Masaya yumruğumuzu vurduk ve ardından gecikmelerin azaldığını gördük” diye konuştu. Michel, “İlaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için elimizdeki yasal araçları kullanmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı. Firmaların aşı ile ilgili yeni üretim zincirleri kurması gerektiğinin ve yeterli ham madde tedarikinde zorluklar yaşanabileceğinin farkında olduklarını belirten Michel, ilaç şirketlerinin aşı sevkiyatında yaşanan gecikmelere ilişkin “şeffaf” biçimde bilgi vermesi gerektiğine dikkati çekti.

AB’de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020’den beri halka uygulanıyor. Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıya AB onayının bu hafta verilmesi bekleniyor. AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi. AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı.

İtalya’dan dava hazırlığı

İtalya, Pfizer ve Oxford-AstraZeneca’nın aşı tedarikinde yaşanan gecikmelere en üst düzeyde tepki gösterdi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, teslimattaki gecikmelerin İtalya gibi bu konuda hızlı ilerleyen ülkeleri “cezalandırdığını” savundu. Conte, aşı tedarikinin yavaşlaması nedeniyle İtalya’nın pek çok bölgesinde yeni aşılama yapılamadığını, gelen az sayıdaki dozun, ilk dozu alan ve ikinci dozu alma süresi yaklaşanlara ayrıldığını belirtti. Öte yandan İtalya’nın, aşı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan Pfizer’e karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği belirtilmişti. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Arcuri’nin, hükümetin hukuk müşavirinin Pfizer’e dava açmaya yönelik çalışmalarını bugün tamamlayacağını söylediği kaydedildi.

Fransızları kıtlık endişesi sardı

Fransa’da halk, Kovid-19 salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stokluyor. Bilgi Kaynakları Şirketi’nin (IRI) açıkladığı verilere göre, stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzeler yer alıyor. Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı. Ayrıca, 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi nedeniyle stoklama amacıyla dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.

48 saatlik benzersiz karantina

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentindeki ilk karantinanın ardından 1 yıl geçerken, Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17’si yurt dışı kaynaklı 107 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ise son 24 saatte virüs sebebiyle can kaybı yaşanmazken, 81 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 10’a yükseldi. Kasım ayından bu yana yeni bir Kovid-19 dalgasıyla mücadele eden Hong Kong’da yetkililer, yerel saatle 04.00’den itibaren 48 saatliğine daha önce benzeri görülmemiş bir karantina uygulamasına gitti. Yetkililer, Yau Tsim Mong’da bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulanıncaya kadar karantinanın devam edeceğini belirtti.

‘Olimpiyatlarda sağlık sistemi çökebilir’

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda muhtemel bir yeni tip koronavirüs “vaka patlaması” yaşanması halinde sağlık kurumlarının hasta kabul edemeyeceğini söyledi. Nakagawa, yıl sonu ve yılbaşı tatilinde oluşan insan hareketliliğinin kısa sürede vaka sayılarını yükselttiğini anımsatarak benzer şekilde temmuzdaki turnuva esnasında çok sayıda sporcu, turist ve yetkilinin Tokyo metropolüne akın edeceğine dikkati çekti. Ülke geneli sağlık hizmetlerinin halihazırda Kovid-19 vakaları sebebiyle ağır yük taşıdığını anımsatan Nakagawa, bu durumun Tokyo Olimpiyat-ları’nda muhtemel bir vaka patlaması ortaya çıkarabileceğine dikkati çekerek “aşırı gerilebilecek” sağlık sisteminin çökebileceğini belirtti. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020’de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.