‘İlhak’ta erteleme

İsrail’in Batı Şeria’da yer alan bölgeleri ilhak etme planında, dünkü gelişmeler sonrası bir erteleme bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’da yer alan bazı bölgelerin 1 Temmuz’dan itibaren ilhak edilmesi planının gecikeceği sinyalini verdi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin ilhak planını görüştü.



ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın da katılımıyla Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Ancak İsrail Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, planın 1 Temmuz’da uygulanmayacağını, Temmuz sonu hayata geçirilmesini beklediğini söyledi.



Öte yandan Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir toplantıda, ABD ile İsrail arasında ilhak planına ilişkin görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceğini belirtti. Bu açıklamayla Netanyahu, ilhak planında gecikme yaşanacağının sinyalini verdi. Netanyahu, 1 Temmuz’dan itibaren ilhak planını devreye sokmak isterken, ABD’nin planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istediği belirtiliyor. Netanyahu ile Benny Gantz’ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, ABD yönetiminin onayını alması halinde, İsrail Başbakanı 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin ilhakını kabine veya Meclisin onayına sunabiliyor.



Johnson’dan çıkış



Amerikan Associated Press’in, Netanyahu’nun bir danışmanına dayandırdığı habere göre, bu kararda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dünkü açıklamaları da etkili oldu.

Johnson, İsrail’in “Yediot Aharonot” gazetesinde yayımlanan makalesinde, ilhakın uluslararası hukuka aykırı olacağı uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı, “İsrail’in arkadaşı olarak, ilhak etmemeye çağırıyorum” başlıklı makalesinde, Filistin topraklarının ilhak edilmesi planından üzüntü duyduğunu belirtti.

İlhakın, İsrail’in Arap ülkeleri ve İslam dünyasıyla ilişkilerinde kaydettiği ilerlemeyi de tehlikeye atacağı uyarısında bulunan Johnson, “Umarım ilhak planı uygulanmaz. Uygulanması halinde, İngiltere, her iki tarafın (Filistin-İsrail) üzerinde mutabık kaldıkları dışında, 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacaktır” ifadelerini kullandı.