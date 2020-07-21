İlk 10 milyarder arasına girdi

Serveti son dört ayda üçe katlanan Elon Musk, 69.1 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinde 31’incilikten 9’uncu sıraya yükseldi. Musk’ın serveti dört ay önce 24.6 milyar dolardı. Tesla’nın hisseleri bu süre içinde yüzde 320 değer kazandı. Musk, ilk 10’a girmesiyle ilgili “Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak” dedi.

Salgın şirketinin değerini artırdı

Milyarderler listesinin ilk sırasında yer alan Jeff Bezos’un yüzde 11 hisseye sahip olduğu dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon’un değeri, koronavirüs salgınında internet üzerinden alışverişin artmasıyla yüzde 69 arttı.

Listede üçüncü sırada yer alan Fransız iş insanı Bernard Arnault bünyesinde Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Celine, Tiffany ve Dom Perignon gibi 75 lüks markayı barındıran LVMH şirketinin sahibi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates listede ikinci sırada yer alırken, eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer da altıncı sıraya yükseldi. Microsoft’un hisseleri Mart ortasından bu yana yüzde 47 değer kazandı.

Microsoft’un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle’ın kurucularından Ellison Ballmer listenin beşinci sırasında.

Listenin yedinci sırasında yer alan ve Mart’tan bu yana serveti ikiye katlanan Hindistanlı iş insanı Mukesh Ambani’nin telekom şirketi Reliance Jio, 2020’de büyük yatırım çekti.

Son 20 yıldır ilk 10’da yer alan Warren Buffett, dört sıra birden gerileyerek sekizinciliğe indi.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su olan Larry Page ise listede 10’uncu sırada yer aldı.