İlk hava taksi limanı İngiltere’de kurulacak

Coventry şehrinde geleceğin uçan arabaları için bir hava taksi limanı inşa edilecek. Urban-Air Port isimli bir startup şirketi tarafından başlatılan proje, gelecekte hava taksilerin şehir merkezinde nasıl çalışacağını göstermeyi ve buna altyapı hazırlığı yapmayı amaçlıyor. Hyundai Motor ile işbirliği içerisinde yapılacak hava taksi limanında, dikey olarak havalanabilen ve tekrar iniş yapan elektrikli bir prototip bulunuyor. Sıfır emisyonlu uçan araçlar geliştirmeyi hedefleyen bir hükümet programı tarafından seçilen Urban-Air Port’un kurucusu Ricky Sandhu, dünyadaki ilk operasyonel uçan taksi havalimanının kurulacağını söyledi.