İlk kez gorillere bulaştı

Yetkililer, birçoğunun öksürmesi üzerine test yapılan söz konusu gorillerin koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini bildirdi. Dünyada ilk kez büyük maymunlarda Kovid-19 görüldüğü ve bu vakaların, insandan goril ve maymunlara geçtiği tespit edilen ilk koronavirüs vakaları olarak kayda geçtiği belirtildi. Gorillerde hastalığın seyrinin ne olduğu bilinmezken, San Diego Hayvanat Bahçesi Müdürü Lisa Peterson, “Tıkanıklık ve öksürük dışında gorillerin durumu iyi. Hep birlikte karantina altında kalıyorlar. Vitamin, sıvı ve yiyecek alıyorlar. Tam olarak iyileşeceklerinden umutluyuz” dedi.