MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İlk Maya köle gemisi bulundu
ABONE OL
17.09.2020 - 07:00 |

İlk Maya köle gemisi bulundu

Meksika’da arkeologlar 1850’li yıllarda Mayaları taşırken batan bir köle gemisine ait kalıntılara ulaştı.

İlk Maya köle gemisi bulundu

İspanyollar ile köleleştirilmiş yerliler arasında 1847-1901 yılları arasında yaşanan savaşta yakalanan Mayaların, bu gemiyle tarlalarda çalıştırılmak üzere Küba’ya götürüldüğü belirtildi. O dönemde Meksika’da kölelik yasal değildi. Ama bu gemileri işletenler, çatışma nedeniyle topraksız kalan Mayaları, Küba’da ‘sözleşmeli işçi’ olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp götürüyordu. Arkeolog Helena Meinecke, “Her köle 25 pesoya bir aracıya satılıyordu, Küba’da tekrar satılan kölelerde bu fiyat erkeklerde 160, kadınlarda 120 pesoya kadar çıkıyordu” dedi.

İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Tansiyon ilacınızı bırakmayın’ uyarısı

‘Tansiyon ilacınızı bırakmayın’ uyarısı

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Ünlü isimler de ‘mavi kravat’ desteği verdi

Ünlü isimler de ‘mavi kravat’ desteği verdi

Sıradaki Haber