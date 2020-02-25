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25.02.2020 - 20:21 | | AA

İnanılmaz olay! Nefes almayan bir canlı keşfedildi

Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.

İnanılmaz olay! Nefes almayan bir canlı keşfedildi

 

LiveScience'ın haberine göre, Tel Aviv Üniversitesinden evrim biyoloğu Dorothee Huchon liderliğindeki ekip, bir balık paraziti olan H. salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığını, dolayısıyla nefes almasının yolu bulunmadığını ortaya koydu.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, H. salminicola'nın mikroskobik ve genetik incelemesi sırasında, bilinen tüm diğer canlıların aksine solunumdan sorumlu genler dahil parazitin mitokondiyasında depolanan DNA'nın küçük ama önemli bir bölümünün eksik olduğu fark edildi.

Myxozoa sınıfındaki diğer birçok parazit gibi denizanalarıyla uzaktan akraba olan mikroskobik yüzücü H. salminicola'nın, bir zamanlar denizanası atalarına daha çok benzediği ancak zaman içinde çok hücreli özelliğini kaybettiği ifade edildi.

Myxozoa sınıfındaki canlıların, hayvanlar aleminde en küçük genomlardan bazılarına sahip olduğu ifade ediliyor.

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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