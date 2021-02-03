İnfilak etti! Mühendis 'O kısım üstünde biraz daha çalışmalıyız'

Starship prototipi Seri Numarası 9 veya SN9, 10 kilometre veya yaklaşık 32 bin 800 fit yüksekliğe kadar uçmayı hedefliyordu. Uçuş, bugüne kadarki en yüksek ve en uzun uçuş olan SN8 prototipini piyasaya sürdüğü Aralık ayındaki SpaceX'e benziyordu.

Roket başarılı bir şekilde uçarken, SN8 uçuşunun Aralık ayında yaptığı gibi, inişinde yere değdiği an havaya uçtu.

SpaceX baş entegrasyon mühendisi John Insprucker şirketin uçuşla ilgili web yayınında, "Yine, başka bir harika uçuşumuz daha... O iniş üzerinde biraz çalışmalıyız," dedi.

Şirket Starship'i, kargo ve bir seferde 100'e kadar insanla Ay ve Mars görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriyor.