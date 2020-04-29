İngiltere çocuklar için alarmda! İngiliz Bakan: Çok endişeliyim

İngiltere’de son haftalarda bağışıklık sisteminde ciddi sorunlar tespit edilen ve yoğun bakıma kaldırılan çocukların sayısında artış yaşanıyor. Ülke genelinde 10’un üzerinde çocukta görülen bu rahatsızlığa neden olan virüs araştırılıyor. Ancak bilim insanları sayının artmasından endişe ediyor. İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı ülkedeki doktorlardan gelen hasta çocukların rapor edilmesi istedi. Guardian gazetesi, “Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık” olarak adlandırılan hastalığın 15 yaş altı az sayıda çocukta görüldüğünü ve bu çocukların tümünün yoğun bakıma yatırıldığını yazdı. Londra başta olmak üzere İngiltere genelinde son üç haftada sayılarda artış görüldü. İlk bildirim, Kuzey Londra’daki genel pratisyen hekimler tarafından yapıldı ve “Pediatri Yoğun Bakım Topluluğu” pazar gecesi bunun bir “acil durum” olduğunu teyit etti.



Kovid-19 bağı inceleniyor



İngiltere Sağlık Bakanı Matthew Hancock ise ülkede çocuklara arasında Kovid-19’la bağlantılı bir enflamatuar sendrom görüldüğünü doğrulayarak, “Bu konuda çok endişeliyim. Geçmişte başka hastalıkları bulunmayan bazı çocukları bu nedenle kaybettik” dedi. “Bu yeni bir hastalık ve Kovid-19’la bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz” diyen Hancock, “Fakat yüzde 100 emin değiliz. Çünkü buna yakalananların bazıları Kovid-19 pozitif çıkmadı” dedi. LBC Radyosu’na konuşan Hancock, hastalığın çok nadir görüldüğünü, yakalanan çocukların hastalığı çok ağır geçirdiğini ama vaka sayısının şu an için çok düşük olduğunu söyledi.



Öte yandan, İtalya’nın kuzeyinde, Kovid-19 salgınından en ağır etkilenen bölgelerde çalışan doktorlar da dokuz yaşın altındaki çok sayıda çocukta, daha çok Asya’da görülen Kawasaki hastalığına benzer semptomlar tespit ettiklerini açıklamıştı. İtalyan doktorlar, çocukların hastalığı çok ağır geçirdiğini söylemişti.



Belirtileri neler?



Doktorlar, çocuklarda görülen bu hastalığın, bağışıklık sisteminin çok sert tepki verdiği ve vücudu birçok farklı şekilde etkileyebilen, en önemlisi de kan damarlarında sızıntıya sebep olan “Kawasaki” hastalığına neden olabilen bir rahatsızlık olduğunu belirtiyor. (Kawasaki hastalığı, kalpteki kan damarlarının şişmesi sonucu tüm vücutta kızarmalara ve yüksek ateşe neden olan bir hastalık.) Bu durum ortaya çıktığında kan basıncı düşüyor ve akciğerlerle diğer organlardaki sıvı seviyesi artıyor. Hastaların acil olarak yoğun bakımda tedaviye başlaması ve kalp, akciğerler ve bazı durumlarda börek gibi diğer organların desteklenmesi gerekiyor.



Bu hastalıkla hastaneye kaldırılan çocuklarda aynı zamanda toksik şok sendromu semptomları ve Kawasaki hastalığı semptomları üst üste görüldü. Toksik şok da bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon gösterdiği çok ciddi bir sendrom. Çocuklarda farklı semptomlar da görüldü. Bunların başında karın ağrısı, mide ve bağırsaklarda yani sindirim ve boşaltım sisteminde sorunlar ve kalpte enflamasyon geliyor.



‘Salgın, bitme noktasından çok uzak’



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19’un dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını belirterek, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyduklarını söyledi. “Çocuklar, Kovid-19’un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler” diyen Tedros, “Salgın bitme noktasından çok uzak” ifadesini kullandı. Bir soru üzerine Ghebreyesus, 30 Ocak’ta “acil durum” ilan ettiklerini, her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini duyurduklarını vurgulayarak “Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz, uygulanmasına ilişkin yetkimiz yok. Dünya (Kovid-19’a ilişkin) dikkatlice DSÖ’yü dinlemeliydi” dedi.

OXFORD AŞISI



Maymunlar iyileşti



İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nin Kovid-19 hastalığına karşı geliştirdiği aşı adayının geçen ay maymunlar üzerinde yapılan denemelerinin olumlu sonuç verdiği açıklandı. New York Times gazetesi, bu aşının ABD’de altı maymuna uygulandığını ve 28 gün sonra hepsinin iyileştiğini yazdı. Habere göre, ABD’deki Montana Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde yapılan testle ilgili bilgi veren araştırmacı Dr. Vincent Munster, maymunlara aşıdan küçük dozlar verdiklerini belirterek şunları dedi: “Sonrasında hayvanlara, şu anki salgına yol açan virüsten bol miktarda verildi. Geçmişte laboratuvardaki maymunları tekrar tekrar hasta eden bir miktarda… Fakat 28 gün sonra, maymunların altısı da sağlıklıydı.”



‘Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir’



Dünya genelinde SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 3.1 milyonu geçti. Hastalık nedeniyle dünyada ölenlerin sayısı da 212 bini geçti. Ülkelerin hastalıkta mücadelesi sürerken Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin (IRC) hazırladığı yeni bir rapor, Kovid-19’un dünyada 1 milyar kişiye bulaşabileceğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre, dünyada ölü sayısı da 3 milyonu geçebilir. Bu sayıların salgına dikkat çekme açısından çok önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle yoksul ülkelerde yıkımın büyük olacağını ve bu ülkelere acilen yardım yapılması gerektiğini ifade etti.



Bomba üretmeyecek ‘virüsle savaşacak’



ABD’de milyarderlerin desteklediği, Kovid-19’a karşı “Manhattan Projesi” üzerine çalışan gizli bir bilim insanları grubu kuruldu. Kendilerini “Kovid-19’u Durdurmak için Bilim Adamları” olarak tanımlayan grupta 12 doktor bulunuyor. Grup, pandemi konusunda dünyanın en umut verici araştırmaları ve fikirleri bir araya getirip Beyaz Saray’a aktarmayı hedefliyor. 33 yaşındaki girişimci doktor Thomas Cahill’in başkanlık ettiği grupta George Washington Üniversitesi’nden Dr. Lynn R. Goldman ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Michael Rosbash gibi önemli bilim insanları yer alıyor. Boston Celtics’in sahibi Steve Pagliuca gibi isimler ise gruba finansal destek sunuyor. Orijinal Manhattan Projesi, 2’nci Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahları üreten ve ABD tarafından yönetilen bir araştırma ve geliştirme girişimiydi. Ancak bu sefer plan, bilimdeki en iyi beyinleri bir araya getirerek ve parayı kullanıp daha fazla alışılmışın dışında fikirleri ortaya çıkararak virüsü ‘nükleer silahla’ yok etmek.



Almanya’da vaka artışı



Kovid-19 salgınını kontrol altına alıp kısıtlamaları hafifleten Almanya’da bulaşma hızı yeniden yükselişe geçti. Robert Koch Enstitüsü, geçen hafta bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığını gösteren “Ro” değerinin 0.7’den yeniden 1’e yükseldiğini duyurdu. Almanya’nın kamu sağlığı kuruluşu, ülkede son 24 saatte 1144 yeni enfeksiyon tespit etti.



Soyundular



Almanya’da koruyucu sağlık ekipmanlarının eksikliğine dikkat çekmek isteyen bir grup doktor, çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Doktorlar koruyucu ekipmansız kendilerini “çıplak” hissettiklerini vurgulamak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.



100’lük kahramana 120 bin kutlama kartı



İngiltere’de evinin bahçesinde 100 kez tur atarak Ulusal Sağlık Sistemi için topladığı 29 milyon sterlin ile kahraman ilan edilen Yüzbaşı Tom Moore’un 30 Nisan’daki 100’üncü yaş günü için dünyanın her yerinden 120 bin adet kart gönderildi. Yüzbaşının evinin yakınındaki Bedford Okulu’nun konferans salonunu dolduran kartların dışında Moore’a bin adet hediye gönderildiği belirtildi.



‘Salgının nedeni insanlar’



“Biyoçeşitlilik” tanımını ilk kez yapan ünlü biyolog Thomas Lovejoy’dan sonra Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu da Kovid-19 salgınının esas sebebinin “insanlar” olduğunu açıkladı. Guardian gazetesinde yayımlanan, profesör Josef Bettele, Sandra Diaz ve Eduardo Brondizio ve Peter Dazsak’in yaptığı çalışmada “Ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişimi ve vahşi türlerin sömürülmesi hastalıkların yayılması için ‘mükemmel fırtına’ yarattı” dendi. Bilim insanları, vahşi dünyanın kontrolsüz tahribatıyla ölümcül salgınların sık görüleceği uyarısında yaptı.





