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HaberlerDünya Haberleri İngiliz hükümeti: Okullarda "kapitalizm karşıtı" kaynaklar kullanmayın
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28.09.2020 - 16:55 | | AA

İngiliz hükümeti: Okullarda "kapitalizm karşıtı" kaynaklar kullanmayın

İngiltere'de hükümetin, okullara eğitim müfredatı kapsamında "kapitalizm karşıtı" kuruluşların kaynaklarını kullanmamaları uyarısında bulunduğu bildirildi.

İngiliz hükümeti: Okullarda "kapitalizm karşıtı" kaynaklar kullanmayın

Guardian gazetesinin haberine göre, Eğitim Bakanlığınca okullara yollanan eğitim müfredatına ilişkin yönetmeliklerin bulunduğu bir kılavuzda, anti kapitalizm "aşırı siyasi" duruş olarak tanımlanırken, bunun yasa dışı bir faaliyet olarak görüldüğü kaydedildi.

Kılavuzda, "Okullar, aşırı siyasi duruşları olan kuruluşlar tarafından üretilen kaynakları hiçbir koşulda kullanmamalıdır. Malzemenin kendisi aşırı olmasa da kullanımı kuruluşa olan desteği ima edebilir." ifadeleri yer aldı.

Haberde görüşlerine yer verilen, eski gölge bakan John McDonnel, yayınlanan kılavuzla, kapitalizmin kaldırılmasını savunan İngiliz sosyalizmi, İşçi Partisi ve sendikacılık tarihi de dahil olmak üzere İngiliz tarihinin ve siyasetinin büyük bölümlerine atıfta bulunmanın yasa dışı olacağı uyarısında bulundu.

Müfredattaki bu zorlamanın, kültür savaşının bir başka adımı olduğuna işaret eden McDonnel, ülkenin muhafazakar bir otoriterliği dönüştüğünü ve demokrasiye inanan herkesin bu durumdan rahatsız olması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanlığı Okul Standartları Müsteşarı Nick Gibb ise yayımlanan kılavuzdaki yönetmelikleri savunarak, "Bu yönergeler, tüm öğrencilerin başkalarına saygı duymalarını, diğerleriyle sağlıklı ilişki kurmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

 

 

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