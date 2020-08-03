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03.08.2020 - 07:00 |

İngiliz milletvekiline tecavüz suçlaması

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti’den bir milletvekili tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

İngiliz milletvekiline tecavüz suçlaması

Milletvekilinin ismi açıklanmazken, parti yönetimi “bu tür iddiaları son derece ciddiye aldığını” duyurdu. Eski bakan yardımcısı olduğu öne sürülen milletvekilinin, eski bir meclis çalışanına tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Cinsel istismar iddialarının, Temmuz 2019 ve Ocak 2020 arasında, Londra’daki 4 farklı adresi kapsadığı belirtildi.

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