MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İngiliz şoförlere ‘sandviç’ yasağı
ABONE OL
21.12.2020 - 07:00 |

İngiliz şoförlere ‘sandviç’ yasağı

Manş Tüneli’ni geçerek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yük taşıyan İngiliz kamyon sürücüleri, 1 Ocak’tan itibaren “hazmetmesi zor” bazı yeni yönetmeliklerle karşı karşıya kalacak.

İngiliz şoförlere ‘sandviç’ yasağı

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, İngiltere’nin AB üyeliğinden resmen ayrılmasının (Brexit) ardından başlayan geçiş dönemi 31 Aralık’ta sona eriyor. Bu sürede AB ile henüz anlaşmaya varamayan İngiltere hükümeti de, taşımacılara yönelik hazırladığı el kitabında, AB’ye et ve süt ürünleri içeren gıdaların sokulamayacağını, buna kamyon sürücülerinin favori yemeği peynirli ve jambonlu sandviçin de dahil olduğunu belirtti. Sandviç yasağı, sadece sürücüler değil AB’ye gitmek için İngiltere’den ayrılan herkes için geçerli olacak.  AB, uzun süredir hastalık yayabilecek yiyeceklerin girişini önlemeye çalışıyor.

Milliyet'te Gündem (21 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sahtekar başkan yakalandı! Yok böyle vurgun!

Son dakika... Sahtekar başkan yakalandı! Yok böyle vurgun!

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

İzmir’de hareketli gece! 2 kadını bırakıp kaçtı...

İzmir’de hareketli gece! 2 kadını bırakıp kaçtı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet