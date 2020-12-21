İngiliz şoförlere ‘sandviç’ yasağı

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, İngiltere’nin AB üyeliğinden resmen ayrılmasının (Brexit) ardından başlayan geçiş dönemi 31 Aralık’ta sona eriyor. Bu sürede AB ile henüz anlaşmaya varamayan İngiltere hükümeti de, taşımacılara yönelik hazırladığı el kitabında, AB’ye et ve süt ürünleri içeren gıdaların sokulamayacağını, buna kamyon sürücülerinin favori yemeği peynirli ve jambonlu sandviçin de dahil olduğunu belirtti. Sandviç yasağı, sadece sürücüler değil AB’ye gitmek için İngiltere’den ayrılan herkes için geçerli olacak. AB, uzun süredir hastalık yayabilecek yiyeceklerin girişini önlemeye çalışıyor.