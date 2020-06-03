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03.06.2020 - 07:00 |

İngilizlere seks yasağı

İngiliz hükümeti, medya tarafından “seks yasağı” olarak adlandırılan ve iki ya da daha fazla insanın kapalı özel ya da kamusal bir alanda bulunmasını yasaklayan düzenleme nedeniyle alay konusu oldu.

İngilizlere seks yasağı

Hükümetin pazartesi günü Kovid-19 önlemleri kapsamında duyurduğu düzenlemede, kapalı bir alanda veya özel bir yerde yapılan, iki veya daha fazla kişiden oluşan toplantılara kısıtlama getirildi. Reuters’ın haberine göre, yasağa ilişkin bir radyo programına konuşan parlamento üyesi Simon Clarke, hükümetin insanların geceyi evinde geçirdiğinden emin olmak istediğini söyledi. Yasağın insanların dışarıda birlikte olmasına izin verip vermediği sorulduğunda Clarke, “Koronavirüsün kapalı alandan ziyade açık alanda yayılma riskinin daha düşük olduğunu söylemek doğru olur ancak tabii ki şu anda ya da başka bir zamanda insanları bunu yapmaya teşvik etmiyoruz” dedi. Düzenlemenin duyurulmasının ardından “seks yasağı” etiketi sosyal medyada gündeme yerleşti. Bazı kullanıcılar, Başbakan Boris Johnson’ın başdanışmanı Dominic Cummings’in kısıtlama kurallarını ihlal ettiği iddialarını gündeme getirdi.

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