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23.03.2020 - 20:56 | | AA

İngiltere, corona kurbanlarının cenazelerini yakma planından vazgeçti

İngiliz hükümeti, Müslüman ve Yahudilerin tepkilerinin ardından yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından vazgeçti.

İngiltere, corona kurbanlarının cenazelerini yakma planından vazgeçti

Kovid-19'la mücadele kapsamında parlamentoya sunulan tasarıda, hükümete cesetleri yakma yetkisi verecek maddede değişikliğe gidildi.

Gerekli durumlarda yetkililerin "cesedin gömülmesine veya yakılmasına karar verebileceğine" ilişkin ifade, "bilinmesi durumunda kişinin talebi" ve "aksi halde ise kişinin dini inancı" şeklinde değiştirildi.

Hükümetin bu adımı öncesi değişiklik önergesi veren İşçi Partisinden Naz Şah, gelişmeden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Şah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin, Müslüman ve Yahudilerin dini cenaze törenleri hakkında söylediklerimizi dinlemesi ve endişelerimizi gidermek amacıyla değişikliğe gitmesi beni rahatlattı." ifadesini kullandı.

İngiltere Müslüman Konseyi, gelişmeyi zafer olarak niteleyerek, konuyu gündeme getiren Şah ile endişeleri dikkate alan Sağlık Bakanı Matt Hancock'a teşekkür etti.

İngiltere Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı Marie van der Zyl ise hükümetin "hayatını kaybedenlerin son isteğini yerine getirme ve dini özgürlükleri koruma" kararının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Bu arada ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak 335'e ulaştı.

Ölü sayısı artarken, Sky News kanalı Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başbakan Boris Johnson'ın bugün günlük basın toplantısı düzenlemek yerine ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

Johnson, dün kalabalıklar halinde sokağa çıkılmasının ardından yaptığı açıklamada, uyarılarının dinlenilmemesi durumunda daha sert önlemleri hayata geçireceklerini söylemişti.

Eve gitmemek için yola uzandıAnkara'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen kişi evine götürüldü.
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