İngiltere hava köprüsü kuracak

İngiltere’de hükümetinin, vatandaşlarının 14 günlük karantinaya gerek kalmadan yurt dışında tatil yapabilmeleri için bazı ülkelerle bir “hava köprüsü” kurmayı planladığı iddia edildi. İngilizlerin popüler tatil noktalarından olan Türkiye’yi de yakından ilgilendiren iddiaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vatandaşların en fazla tatil yaptığı ülkelerle bir “hava köprüsü” kurulmasını kabul etti. Bakanlar ve turizm endüstrisindeki yetkililerin hava köprüsü planını tartıştıkları belirtilirken, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva İngiltere ile yapılacak bir anlaşmaya sıcak baktıklarını açıklayarak bu planın gündemde olduğuna dair sinyaller verdi. Hava köprüsü genelde düşman bölgeler üzerindeki askeri uçuşları ifade eden bu tabir. Salgın sırasında sıkça kullanılmaya baŞlaYan hava köprüsü uygulaması karantina gerekmeden yolcuların ülkeler arasında seyahat edebilmesine imkân tanıyor.

15 ülke var

Hava köprüsü anlaşması İngiltere’de bakanlar ve Johnson tarafından onaylanırsa haziran ayının sonundan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İngiliz vatandaşlarının tatil için en fazla tercih ettiği 15 ülkenin günlük koronavirüs vakası sayısı İngiltere’den düşük olması dikkati çekiyor. Öte yandan, İngiliz hükümetin üç haftada bir gözden geçireceği karara göre, 8 Haziran’dan itibaren İrlanda hariç bir başka ülkeden hava, kara ve deniz yoluyla gelenler, İngiliz vatandaşı olsalar bile İngiltere’de 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor.

ABD’de korkutan endişe





Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen hafta pazartesi günü polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD genelinde başlayan protesto gösteriler ülke geneline yayılmış. Pandemi döneminde yaşanan bu gösteriler yeni bir endişeyi doğurdu. ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkan Dr. Jerome Adams, gösteriler nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında “patlamalar” beklediklerini söyledi. ABD medyasına konuşan Adams, binlerce kişinin yer aldığı protesto gösterilerinde, katılımcılar genelde maske kullansa da sosyal mesafenin korunamadığına dikkat çekti. Adams, “İnsanların kendilerine ve topluma zarar verecek şekilde yaptıkları gösterilerin, halk sağlığı üzerindeki sonuçları konusunda endişeliyim” dedi. Salgının gelir düzeyi düşük siyahi azınlık kesimi daha fazla etkilediğini vurgulayan Adams, “Hastalığın yayılma şekline bakarak ileride salgında yeni artışlar ve ‘potansiyel patlamalar’ beklemek için her türlü neden var” diye konuştu. Ülkedeki sağlık yetkilileri, binlerce kişinin sokaklara indiği gösteriler nedeniyle ülkede düşüşe geçen vaka sayısının, özellikle göstericilerin büyük çoğunluğunu oluşturan, toplumun gelir düzeyi düşük kesimlerinde yeniden patlak verebileceği uyarısında bulunmuştu.

EVDEN ÇIKMAYAN ÇOCUKLAR...

‘Yalnızlığın etkisini yıllarca atamayacaklar’

Başlıktaki tespit Amerikan Çocuk ve Ergn Psikiyatrisi Akademisi’ne ait. Kovid-19 salgını nedeniyle evden çıkmayan çocuk ve ergenlerin durumlarını analiz eden akademi, kendini yalnız hisseden çocuk ve gençlerin gelecekte depresyon riski ile karşılaşma ihtimalinin üç kat artacağını öngörüyor. Akademinin yaptığı çalışmaya göre, salgın döneminde yalnızlıktan etkilenen çocukların bunun etkisini en az 9 yıl boyunca yaşayabileceğini düşünüyor. Daha önce yürütülmüş 60 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada bilim insanları, yalnızlığın daha uzun sürdükçe çocuk üzerindeki etkisinin de artacağı uyarısı yapıyor. Araştırmacılar, hükümetlerin Kovid-19 önlemleri konusundaki adımlarını bu bağlamda değerlendirerek atmalarını öneriyor. Çalışmayı yürüten Bath Üniversitesi eğitim görevlisi Dr. Maria Loades, “Analizlerimizde, gençler için yalnızlık ile depresyon arasında sıkı bağların olduğunu gördük. Yalnızlığın etkileri hem kısa vadede hem de uzun vadede kendini gösteriyor. Bu etkinin bazı durumlarda geç sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Yani Covid-19 krizinin çocuklardaki zihin sağlığına olan etkisini anlamamız 10 yıla kadar sürebilir” dedi.

İtalya sınırlarını açtı

HASRET BiTTi

İtalya’da Kovid-19’a yönelik sıkı karantina tedbirlerinin serbest dolaşıma ilişkin son önemli kısıtlaması da dün itibariyle resmen kalktı. Salgının Avrupa’da ilk ve en ağır etkilediği yer olan İtalya’da 10 Mart’tan bu yana uygulanan tedbirlerin kalkmasıyla yurt dışı seyahat yasağı da kaldırılmış oldu. Tren seferleri artırılırken, ülke genelinde 23 havaalanı da ulaşıma açıldı. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla sabah saatlerinde ülkenin güneyinde Messina Boğazı’nı geçerek Sicilya’ya ulaşmak isteyenlerin araç kuyruğu oluşturduğu görüldü. İtalya’da dış sınırlarını da Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi ülkelerine açtı. İtalya’nın AB ülkelerine sınırlarını açmasına karşılık, salgının Avrupa’da ilk çıktığı yer olan İtalya’ya bu konuda bazı ülkelerin mesafeli olması, bazı ülkelerin ise şartlı izin vermesi nedeniyle Avrupalı turist akışının ne zaman başlayacağı ülkede merak konusu olmaya devam ediyor. İtalya’da

Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayından bugüne kadar 33 bin 530 kişi hayatını kaybetti.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte birbirlerinden aylarca ayrı kalan aile üyeleri de bir araya geldi. Bu fotoğraf Başkent Roma’daki Fiumicino Havalimanı’nda çekildi.

Sandro Manzato, şubat ayından beri Kolombiya’da mahsur kalan 3 yaşındaki kızı Yearline ve eşi Rubiela’ya kavuştu.

Merkezde her şey eskisi gibi

Dünya genelinde 6.4 milyondan fazla kişiye bulaşan, 380 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgınının çıkış noktası Çin, Vuhan’da 110 gün sonra hayat tam anlamıyla normale döndü. Tiyatro, sinema ve lunaparkların da aralarında bulunduğu eğlence sektörü açıldı. Kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu. Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği 11 milyon nüfuslu Vuhan’da Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekânlar salgın öncesi haline döndü.

ALMANYA

31 ülke için yasağı kaldırdı

Almanya, Kovid-19 nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırdı. Türkiye’ye yönelik kısıtlamasıysa henüz kaldırılmadı. Almanya Bakanlar Kurulu kararına göre, 15 Haziran’dan itibaren 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein’a yönelik seyahat uyarısı kalktı. Dışişleri Bakanlığı bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçecek. Hükümetin AB dışındaki ülkeler için bu uyarılarını gelişmelere göre, peyderpey kaldırması bekleniyor. Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamasıysa henüz kaldırılmadı.

İsveç’ten özeleştiri:

Daha iyisini yapabilirdik

Salgının ardından Avrupa’da karantina önlemlerini hayata geçirmeyen neredeyse tek ülke olan İsveç’te söz konusu stratejinin uygulanmasına önayak olan Anders Tegnell, adeta günah çıkardı. Halk Sağlığı Kurumu Epidemiyoloji bölümü şefi Tegnell, , “Eğer aynı hastalıkla tekrar karşılaşacak olsak, bugünkü bilgilerimizin ışığında, bence İsveç’in yaptığı ve dünyanın geri kalanının yaptığı arasında bir şeyler yapardık. Evet, açıkçası İsveç’te daha iyisini yapabilirdik” dedi. İsveç’te salgın nedeniyle şimdiye kadar 4542 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 40 bin 803’e ulaştı.

İspanya’da 1 can kaybı

İspanya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayısını revize etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtilirken, salgının başından bu yana revize edilen verilerde ölü sayısının 1 yükseltildiği kaydedildi. PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 219 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 326’ya yükseldiği, ölü sayısının 27 bin 128’e ulaştığı belirtildi.