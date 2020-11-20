İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 73. evlilik yıl dönümlerini kutluyor

Torunları ve tahtın 2. varisi Cambridge Dükü William ile Cambridge Düşesi Kate'in üç çocuğu, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in hazırladığı tebrik kartında "73" yazıyor.

Fotoğraf aslında yıl dönümünün olduğu gün değil, hafta başında Windsor Kalesi'nde çekildi.

94 yaşındaki Kraliçe, Teğmen Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947'de evlendiğinde 21 yaşındaydı.

İngiltere'de tahtta olduğu süre boyunca görülen en uzun süreli evlilik, Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in evliliği oldu.

Kraliçe ve Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs salgını sebebiyle getirilen kısıtlamalar sırasında vakitlerini Windsor Kalesi'nde geçiriyor. 99 yaşındaki Dük, iki sene önce kamu görevlerinden emekli olduğunu açıklamıştı. Salgın sebebiyle yıldönümü kutlamalarının da sınırlı çerçevede yapılması planlanıyor.

İngiltere genelinde mağazalarda ya da turistik yerlerde de 73. evlilik yıldönümüne ait herhangi bir simge hazırlanmadı.

73 yıldır evl olan ve dört çocuğu olan çiftin, taht sıralamasında daha geride olan beş büyük torunu daha var. Biri Sussex Dükü Harry'nin bir yaşındaki oğlu Archie. Diğerleri de Prenses Anne'in oğlu ve kızının çocukları.

Kaynak: BBC Türkçe