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18.01.2021 - 13:31 | | AA

İngiltere, Rus muhalif Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

İngiltere, Rus muhalif Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi

Raab, yazılı açıklamasında, "Alçakça bir suçun kurbanı olan Aleksey Navalnıy'ın Rus yetkililer tarafından gözaltına alınması dehşet verici. Derhal serbest bırakılmalı." ifadesini kullandı.

İngiliz Bakan, "Rusya'nın Navalnıy'a zulmetmek yerine, bir kimyasal silahın Rus topraklarında nasıl kullanıldığını açıklaması gerektiğini" belirtti.

Navalnıy, Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

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