İngiltere-Rusya arasında rapor sorunu...

Çarpıcı ifadelerin yer aldığı raporda, Rusya’nın İngiltere’yi en büyük istihbarat hedeflerinden biri olarak gördüğü, hükümetin Rusya tehdidini görmezden geldiğini bildirildi. Raporda, Rusya’nın siber casusluk ve sosyal medya ağlarıyla İngiltere siyasetine müdahale girişimlerinde bulunduğu aktarıldı. Rapora göre, hükümet ve İngiliz istihbarat servisi, Kremlin’in Brexit referandumuna ve İskoçya’daki bağımsızlık oylamalarına müdahale tehditlerini görmezden geldi. Raporda, hükümetin, 2016’daki Avrupa Birliği referandumunda Rusya’nın “müdahalesini” araştırmaktan “aktif bir şekilde kaçındığı” da belirtiliyor.

Rapor Rusya’da tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin Rusya’nın İngiltere siyasetine müdahalesiyle ilgili raporunun “Rusofobi” olduğunu söyledi. Zaharova, “(Rapor) Sansasyon olmadı. Bu, sahte kılıfta Rusofobi” ifadesini kullandı.

Öte yandan raporun yayınlanmasının ardından Dover Boğazı’nda iki ülke arasında gerginlik yaşandı. İngiliz Kraliyet Donanması’na ait 2 gemi, İngiltere topraklarına yakın bir şekilde Dover Boğazı’ndan geçen ve füze taşıdığı belirtilen “Krasnodar” adlı Rus denizaltısının yolunu kesti. Gemilerin, denizaltıya, İngiltere sularından geçerken eşlik ettiği belirtildi.