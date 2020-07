İngiltere Sağlık Bakanı: Avrupa’da ikinci dalga başladı

Çin, Vuhan’da geçen yıl aralık ayı sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının dünyada etkisini devam ediyor. Dünyada altı aydan fazla zamandır etkisini sürdüren virüsün bulaştığı kişi sayısı 17.2 milyona ulaştı. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı kaynaklı can kaybı ise 670 bini aştı. Virüsün bulaşmasını önlemek için alınan tedbirler bir çok ülkede gevşetildi ancak başta ABD, Brezilya, Hindistan ve Avrupa ülkelerinde vaka sayısında artış da sürüyor. Dünyanın büyük bir kısmı henüz koronavirüs salgınında ilk dalgayı atlatamamışken özellikle Avrupa’da ikinci dalga paniği yaşanıyor. Bu endişe nedeniyle İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Portekiz, Almanya ve Avustralya’nın bazı bölgelerinde önlemler artırıldı.



Yeniden karantina



İkinci dalga korkusunun yaşandığı İngiltere’den yeni önlemler ile açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avrupa genelindeki ikinci dalgaya karşı gerekirse yeniden karantina uygulaması yapmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. İngiltere, vaka sayısındaki artış nedeniyle İspanya’yı güvenlik ülkeler listesinden çıkarmıştı. Sky News’e Hancock, “Avrupa’da ikinci dalganın başlığını görebiliyorsunuzdur. Bu kıyılara ulaşmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi. İngiltere’de vaka sayısı 301 bin 455’e ulaşırken, ülke genelinde can kaybı 46 bine yaklaştı. Bakan Hancock, alınacak önlemler noktasında ise ülkenin en üst sağlık yetkilisinin bir açıklama yapacağını duyurdu. Öte yandan İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin 21 Avrupa ülkesine kıyasla Kovid-19 salgını sırasında en yüksek ölüm oranına maruz kaldığını ortaya koydu. ONS’nin analizinde bu yıl şimdiye kadar İngiltere’de tüm nedenlerden yaklaşık 65 bin daha fazla insanın öldüğü, bunun da ülkenin nüfusunun büyüklüğü ve yaş ortalamasına göre Avrupa’daki en yüksek toplam ölü sayısı olduğu bilidirildi. Epidemiyologlar, aşırı ölüm oranının (yıl boyunca beş yıllık ortalamayı aşan tüm nedenlerden ölümler), uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir olduğu için bir salgında ölümleri ölçmenin en iyi yolu olduğunu söyledi.



Savaştan bu yana ilk



Avrupa’da nüfusa oranla koronavirüse bağlı ölümlerde ilk sırada bulunan en fazla yaşandığı ülkelerin başında bulunan Belçika’da, son 2 hafta koronavirüs vakalarında artış görüldü. 118 belediyede, enfeksiyon sayıları alarm düzeyine ulaştı. Vakalarının en fazla görüldüğü Anvers (Antwerpen) Eyaleti’nde, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Flaman kesiminin önemli bir bölümünü kapsayan eyalette, ikinci bir karara kadar, sokağa çıkma yasağı ağustos ayı boyunca devam edecek. BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre akşam 22:00’dan sonra alkol satışının yasaklandığı Belçika’da, halkın sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu belirtildi. Belçika medyasına göre, Anvers ve civarında vakalar ağırlıklı olarak Türkiye ve Fas kökenli aileler ile Yahudi toplumu arasında yaygın. Belçika Fas Camileri Federasyonu, salgının daha fazla yayılmaması için, kendilerine bağlı tüm camilerde, 31 Ağustos’a kadar tüm ibadet ve etkinlikleri durdurma kararı aldı.



Anvers’te, 100 bin kişi başına vaka sayısı 90’a yükseldi. Başkent Brüksel’de ise bu sayının 25 civarında olduğu açıklandı. Yeni tedbirlerin uygulandığı Belçika’da resmi verilere göre 67 bin 335 vaka, 9836 can kaybı var. Vaka sayısının arttığı bir diğer ülke olan Fransa’da da.



Cenaze namazında 71 kişi virüs kaptı



Avrupa’da salgında ölüm oranının en düşük olduğu ülkelerden biri olan Almanya’da da vaka sayısında artış devam ediyor. İkinci dalga endişesinin hakim olduğu ülkede Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı bir camide düzenlenen cenaze namazına katılan 71 kişi koronavirüs kaptı. Stuttgard yakınlarında bulunan Schwäbisch Gmünd Camisi geçici olarak ibadete kapatıldı. Filyasyon yöntemiyle bölgedeki okullarda görevli öğretmenler ve eğitim gören öğrenciler Kovid-19 testinden geçirildiği açıklandı. Şu ana kadar 12 çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Net sayı bilinmese de 100’den fazla kişinin cenaze törenine katıldığı ifade ediliyor. Almanya’da son verilere göre 208 bin 811 kişi koronavirüse yakalandı, 9212 kişi ise hayatını kaybetti.



‘Maskesiz çıkmayın’



Fransa’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısının arttığı ülkeler arasında bulunuyor. Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 1392 artışla 214 bin 733’e ulaştı. Son 24 saatte hastanelerde 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 238’e yükseldi. Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 112 gündür düşerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Olivier Veran, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Fransızlara açık alanlarda da maske kullanma tavsiyesinde bulundu. Fransa’da kamuya açık kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelmişti.



‘Bu kez gençleri etkileyecek’

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Royal Society of Medicine’ın Başkanı Roger Kirby, ikinci dalga koronavirüsün “neredeyse kesinlikle bu kış geleceğini” söyledi. Kirby, “Kaçınılmaz olan ikinci dalga ilkinden çok daha farklı olacak. Yetkililer endişelenmekte haklı. Çünkü ikinci dalga daha önce hastalıktan etkilenmeyenleri bile vuracak” ifadesini kullandı. 1918 yılında yaşanan İspanyol Gribi’ne atfıda bulunan Kirby, “1918’de virüs değişmişti ve ikinci dalga ilkinden farklıydı. Üstelik ikinci dalga çok farklı bir grubu etkilemişti. Gençleri etkilemişti hastalık” diyerek Kovid-19 salgınında ikinci dalganın gençleri etkileme ihtimali olduğunu dile getirdi.



‘Genelevler açılsın’



Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları kapsamında genelevlerin kapalı olmasını protesto eden seks işçileri, Köln’de protesto gösterisi gerçekleştirdi. Göstericiler ellerinde “Artık yeter para kazanmak istiyoruz”, “Bizi kanunsuzluğa yönlendiriyorsunuz” yazını dövizlerle hükümetten genelevlerin açılmasını istedi.





‘Sokaktan 330 ceset topladık’



Bolivya’nın La Paz ve El Alto’daki polislerin nisan ayından bu yana evlerden ve sokaklardan 330 ceset topladığı açıklandı. Ölümlerin yüzde 80’inin koronavirüs kaynaklı olduğu düşünülüyor. Reuters’a konuşan El Alto özel suç gücü birimi müdürü Walter Sossa, “Sağlık sistemi ve adli tıp enstitüleri personel eksikliğinden çöktü. Şu anda toplanmakta olan cesetlerin sayısı çok daha fazla” dedi. Bolivya’da resmi vaka sayısı 72 binden fazla, can kaybı da 2700. Geçen hafta virüse yakalanma hızı saatte 3 kişiye kadar yükseldi. Öte yandan salgın nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador’da 5623’e, Guatemala’da 1835’e, Dominik Cumhuriyeti’nde 1123’e yükseldi.



Bill Gates: Teste para ödemek delilik



Microsoft’un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın Eşbaşkanı Bill Gates, sonuçların çok geç çıkması nedeniyle koronavirüs testlerinin çoğunun israftan başka bir şey olmadığını savundu. CNBC Televizyonu’nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik.” ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek, ABD’deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4.27 gün olduğunu belirtti. ABD’de temmuz itibarıyla günde ortalama 738 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. Nisan’da bu sayı 174 bin civarındaydı. Tespit edilen vaka sayısının 4 milyon 568 bini geçtiği, 154 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği ABD’de hem vaka hem de can kaybında ilk sırada.



Eşi de virüse yakalandı



Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro’da koronavirüs tespit edildi. Geçen hafta Kovid-19’u atlatan Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro’ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Michelle Bolsonaro’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisine gerekli protokollerin uygulanacağı belirtildi. Michelle Bolsonaro, önceki gün Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’da düzenlenen ve çeşitli bakanların yer aldığı bir etkinliğe katılmıştı. 2 milyon 552 bin 265 vakanın olduğu Brezilya’da 90 bin 134 kişi hayatını kaybetti.



9 yaşındaki çocuk Kovid-19 kurbanı





ABD’nin Florida Eyaleti’nde Kimora Lynum isimli 9 yaşındaki kız çocuğu yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesi, çocuğun başka hiçbir sağlık sorunu olmadığını, uyurken öldüğünü ifade etti. Reuters’ın aktardığı habere göre, çocuk ölümünden birkaç gün önce yüksek ateş nedeniyle annesi tarafından hastaneye götürüldü ardından da iyileşmesi için eve gönderildi. Anne Mikasha Young-Holmes, yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittiklerinde kızına koronavirüs testi yapılmadığını söyledi.