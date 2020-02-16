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16.02.2020 - 02:36 |

İngiltere şokta! Ünlü sunucu evinde ölü bulundu

İngiltere'de ünlü TV sunucusu Caroline Flack Londra'daki dairesinde ölü bulundu. Flack'in intihar ettiği açıklandı.

İngiltere şokta! Ünlü sunucu evinde ölü bulundu

40 yaşındaki ünlü sunucu, 2015 yılında sunmaya başladığı ''Love Island'' (Aşk Adası) adlı programla tanınmıştı. Caroline ayrıca ''The X'' adlı bir projede de yer alırken, 2014 yılında ''Strictly Come Dancing'' adlı yarışmada birinci olmuştu. Ailesi ölüm haberini doğrularken, aile avukatı ise Flack'in evinde intihar ettiğini belirtti.

İngiliz ITV kanalı yaptığı açıklamada, ''Love Island'deki ve ITV'deki herkes bu talihsiz haber dolayısıyla çok üzgün. Caroline, Love Island ekibinin çok sevilen bir üyesiydi. Ailesine en içten ve samimi baş sağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

 

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