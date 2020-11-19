İngiltere tarihinin en büyük seferberliği: Koronavirüs aşı kampanyası

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin özel haberine göre, ülkede Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ülke tarihinin en büyük aşı kampanyasını gerçekleştirmek amacıyla aile hekimleri ve eczacıların yanısıra, emekli doktorlar, sağlık ziyaretçileri, yerel ocaklarda görevli hemşireler ve fizyoterapistlerden oluşacak bir ekip hazırlıyor.

Bu dev kampanya çerçevesinde ilk aşamada koronavirüs karşısında en çok tehlikede olan 22 milyon yetişkinin, daha sonra nüfusun kalan kısmının aşılanması hedefleniyor.

Guardian'ın gördüğü belgelere göre bu dev hedefe ulaşılabilmesi için devreye sokulacak "deneyimsiz kadrolar", çalışmaya başlamadan önce iki saatlik bir eğitimden geçirilecekler.

Hazırlık belgelerinde en umut vadeden aşılardan Pfizer/BioNTech aşısına "Cesur", Oxford/AstraZeneca aşısına da "Beceri" kod adları verilmiş.

Aşı kampanyasında bir kısmı zaten salgının ilk dalgasında sağlık hizmetlerine geri dönen emekli doktorlar yine hayati bir rol oynayacak.

Belediyeler Birliği, yerel yönetimlerin, hasta bakıcıların ve hemşirelerin aşı kampanyasına nasıl katkı sağlayabileceği konusunda Ulusal Sağlık Hizmetleri ile görüştüğünü doğruladı.

Eğitim ihtiyacı

Guardian gazetesinin ulaştığı, aile hekimlerine gönderilen belge ve görsellerde Ulusal Sağlık Hizmetleri, deneyimli personelin aşı yapmayı zaten bilmesi gerektiğine işaret ediyor, deneyimsiz personelin ise aşı kampanyasına katılmadan önce internet üzerinden verilecek bir eğitimden geçeceklerini kaydediyor.

İnternet eğitimi İngiltere Kamu Sağlığı dairesi tarafından her bir aşı türü ve dozu için ayrı ayrı hazırlanıp, internet sağlık eğitimi platformlarına konulacak ve bir tanesinin tamamlanması yaklaşık iki saat sürecek.

Aşı kampanyasının aile hekimleri ve onlarla çalışan hemşireler üzerinde yaratacağı büyük baskıyı hafifletmek amacıyla personel alımına şimdiden başlandığı bildiriliyor.

Normal olarak yalnız yaşayan yaşlıların sosyal faaliyet gruplarına katılmasına yardımcı olmak gibi işler yapan sağlık ziyaretçileri de eğitim aldıktan sonra aşı kampanyasında görev alabilecek.

Aşılar yolda

Son bir hafta içinde iki muhtemel Covid aşısından kesinleşmemiş olmakla birlikte yüzde 90-95 oranlarında başarı haberleri gelmesi aşıların onay almaları koşuluyla yeni yılın başlarında yeni yılın başlarında kullanıma girebileceği umutlarını artırdı.

İngiltere hükümetinin sağlık alanında baş danışman yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam bunun ülkede onlarca yıldır yapılan en önemli değilse bile en önemli aşılardan biri olacağını söylüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bunun dev bir lojistik operasyonu gerektireceğine dikkat çekmişti.

Şimdi İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri 1 Aralık'tan itibaren aşı yapmaya hazır olmayı hedefliyor. Fakat sürece bakıldığında, aşının ancak 2021 başlarında devreye girmesi daha büyük olasılık olarak görülüyor.

Sağlık Hizmetleri'nin hazırladığı bilgi notlarında şu noktalara da dikkat çekiliyor:

Aşının “yan etkileri” arasında ağrı ve aşı yapılan bölgede hassasiyet yanısıra baş ağrısı, yorgunluk, ateş, kas ağrısı ve kırıklık gibi hafif sistemik belirtiler de görülebilir.

Hastaların aşı olduktan sonra eve araba kullanarak döneceklerse, 15 dakika beklemeleri yeterlidir.

Gerek Pfizer gerek Oxford aşılarının temininde, karmaşık depolama ve dağıtım protokolleri gerektirmeleri nedeniyle “alışılmışın ötesinde lojistik sınırlamalar" yaşanacaktır.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri bir kaç gün içinde aşılama kampanyasına tahsis edilen ilk merkezlerin listesini açıklamayı planlıyor. Bunlar arasında aile hekimlikleri, kiliseler, itfaiye istasyonları, kütüphaneler, belediyeye ait bürolar, spor merkezleri ve belediye sarayları bulunabilecek.

Önce kimlere yapılacak?

Sağlık Hizmetleri teşkilatı ayrıca aşının nüfusun farklı kesimlerine ne şekilde dağıtılacağına dair de bir planlama çalışması yapıyor.

Yaşlı ve sağlık sorunları olan yaklaşık 22 milyon nüfusun yanısıra, yüksek riskli gruplar olan bakımevleri çalışanları, sağlık personeli, cezaevleri ve zihin hastalıkları tesislerinde tutulanlar ve personelin aşılanmasının nasıl önceleneceğinin planlanması hedefleniyor.

Kaynak: BBC